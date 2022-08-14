شؤون فلسطينية

رضوان: عملية القدس تؤكد هشاشة الأمن الإسرائيلي وقدرة المقاومة

رضوان: عملية القدس تؤكد هشاشة الأمن الإسرائيلي وقدرة المقاومة
إسماعيل رضوان
رام الله - دنيا الوطن
بارك القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل رضوان عملية القدس التي وصفها بانها "تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساتنا".

وقال رضوان في تصريح له مساء اليوم الأحد، إن "هذه العملية النوعية في داخل القدس المحتلة تؤكد على هشاشة الأمن الصهيوني وقدرة المقاومة على تسديد ضرباتها في الزمان والمكان الذي تختاره مهما كانت الإجراءات الأمنية الصهيونية".

ودعا رضوان لتصعيد المواجهة والمقاومة مع الاحتلال في القدس والضفة الغربية وحيثما تواجد هذا الاحتلال.

 

 

 

 

 

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