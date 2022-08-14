حماس تعزي مصر بضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

رام الله - دنيا الوطنقدمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تعازيها لمصر وأهالي الضحايا في حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة بالجيزة.وأعربت حماس عن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى، وأن يحفظ الله الشعب المصري من كلّ سوء ومكروه.وأعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء اليوم الأحد، عن 41 قتيلاً وإصابة آخرين في حريق كنيسة بمحافظة الجيزة.ونقلت الوزارة 45 حالة للمستشفيات بحادث حريق كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة.ووفق وسائل إعلام مصرية، فإنه تم السيطرة على الحريق وجارٍ حصر الوفيات.