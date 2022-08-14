حماس تنفي أنباء تواصلها مع الرياض بشأن بعض القضايا

رام الله - دنيا الوطننفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما أوردته قناة الميادين اليوم الأحد، عبر موقعها الإلكتروني من أنها تواصلت مع الرّياض للإفراج عن المعتقلين في السعودية؛ والأخيرة ترد بشرط "صادم"وأكدت حماس فس تصريح صحفي لها أن هذا الخبر مختلق تماماً ولا أساس له من الصحة.وقالت حماس: إن "الحركة تؤمن بعمقها العربي والإسلامي، وترى فيه السند والدَّاعم، وتنسج علاقاتها على هذا الأساس".وأضافت: "أنها ملتزمة بثوابتها ومبادئها ومشروعها الوطني، خدمة لشعبنا الفلسطيني على امتداد الوطن وخارجه، وسعياً لتحقيق تطلّعاته في الحريّة والعودة وتقرير المصير".ودعت الحركة إدارة القناة إلى ضرورة توخّي الدّقة والمصداقية في نقل الأخبار، وعدم الاعتماد على مصادر غير موثوقة، تسيء لنضال شعبنا وحركتنا ومقاومتنا.