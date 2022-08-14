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الرئيس عباس يُعزّي بضحايا حريق كنيسة إمبابة

الرئيس عباس يُعزّي بضحايا حريق كنيسة إمبابة
حريق الكنيسة
رام الله - دنيا الوطن
قدم الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، التعازي لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بضحايا حادث اندلاع حريق في كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة.

وقال الرئيس عباس في برقية التعزية: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره؛ تلقينا نبأ نشوب حريق هائل في كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة، مما أسفر عن وقوع مؤسف لعشرات الضحايا والمصابين من الأبرياء من أبناء شعب مصر الشقيق".

وأضاف: "إننا نشارككم الحزن بهذا المصاب الأليم، لنتقدم لفخامتكم ومن خلالكم لحكومتكم وشعبكم الشقيق، ولعائلات الضحايا، بأسمى عبارات التعازي القلبية، باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسي".

وتابع: "سائلين المولى عز وجل أن يمن على الضحايا بواسع رحمته، وعلى المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهمكم وشعبكم وذوي الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء، وتفضلوا أخي صاحب الفخامة بقبول صادق مواساتنا وتضامننا الأخوي".

وفي السياق، قدّم الرئيس عباس، التعازي لقداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية - القاهر، بضحايا حادث كنيسة أبو سيفين.

وجاء في برقية التعزية الذي بعثها الرئيس عباس إلى بابا الإسكندرية: "تلقينا بحزن كبير وقوع عشرات الضحايا والمصابين إثر اندلاع حريق في كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة، وإننا إذ نعرب لقداستكم ولعائلات الضحايا عن تضامننا وتعاطفنا معكم، لنتقدم لكم بتعازينا القلبية الحارة".

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