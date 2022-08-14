مجدلاني يعزي بضحايا كنيسة "إمبابة"

وقال د. مجدلاني في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وكافة مناضلي وأنصار جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ومنظماتها النقابية والجماهيرية نتقدم منكم ومن خلالكم لعائلات الضحايا، وللحكومة المصرية، ولعموم الشعب المصري الشقيق، بأسمى آيات التعازي في هذا المصاب الجلل".



ودعا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.



وأعرب عن أمنيته لمصر الشقيقة وشعبها كل الاستقرار والسلام والامان.

رام الله - دنيا الوطنتقدم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د. أحمد مجدلاني، بأحر التعازي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ولحكومة وشعب مصر وأهالي ضحايا الحريق الذي نشب اليوم الأحد، في كنيسة بمنطقة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والاصابات.