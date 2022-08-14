صورة.. اصطياد سمكة غريبة من البحر بالقطاع





وأضاف عبد ربه في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة هنه، أن طول السمكة الإجمالي، يصل إلى 32 سنتيمتراً، تعيش في المناطق المرجانية وتتغذى على الإسفنج والطحالب.





وتابع: أُدرجت السمكة الملائكية ذات الشريط الأصفر في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض عالميا، من الأسماك الدخيلة على البحر المتوسط قادمة عبر قناة السويس من البحر الأحمر والمحيط الهندي.









رام الله - دنيا الوطنكشف أستاذ العلوم البيئية والبحرية بالجامعة الإسلامية، بغزة، د. عبد الفتاح نظمي عبد ربه، عن اصطياد سمكة بحرية غريبة في القطاع، قبل أيام قليلة يُطلق عليها السمكة الملائكية ذات الشريط الأصفر أو سمكة العنفوز العربي ذو الشريط الأصفر (Yellowbar Angelfish = Pomacanthus maculosus).