ناصر الدين: عملية القدس تؤكد مواصلة شعبنا للمقاومة حتى دحرالاحتلال

وأكد على أن "أهل الضفة والقدس وغزة وكل فلسطين سيواصلون مقاومة الاحتلال حتى زواله بإذن الله".



وأشار إلى أن المقاومة في تصاعد مستمر منذ معركة "سيف القدس"، والشعب الفلسطيني يريد أن يواصل الرسالة التي قدمتها المقاومة في هذه المعركة.



وأردف: "منذ سيف القدس والاحتلال يفكر ليلاً ونهاراً كيف يرد على الصفعة التي وجهتها له المقاومة في هذه المعركة".



ولفت إلى أن "الاحتلال يحاول أن يزيد من اعتداءاته على شعبنا، وآخرها استشهاد المقاوم إبراهيم النابلسي".



وأضاف: "الرسالة التي وجهها للمقاومة بأن يواصلوا حمل السلاح ضد الاحتلال، وهي رسالة تتويج لهذا التواصل الذي ينتهي بزوال الاحتلال".







رام الله - دنيا الوطنقال رئيس مكتب القدس في حركة (حماس) هارون ناصر الدين إن "عملية القدس هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال الأخيرة شمال الضفة وغزة، والاعتداءات المتواصلة على القدس والأقصى".وشدد ناصر الدين على أن "العملية تأتي لتقول للعدو، أن الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته حتى دحر الاحتلال عن فلسطين كل فلسطين".