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شؤون فلسطينية

المطران "حنا": الاحتلال يستعمل دماء الفلسطينيين كورقة انتخابية

المطران "حنا": الاحتلال يستعمل دماء الفلسطينيين كورقة انتخابية
قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم الاحد، "إن السلطات الاحتلالية الغاشمة انما تستعمل دماء الفلسطينيين كورقة انتخابية في مرحلة التنافس والدعاية التي تأتي قبل الانتخابات".
وأضاف "تتنافس الاحزاب الصهيونية في عدائها وكراهيتها للفلسطينيين وتآمرها على الحقوق الفلسطينية الثابتة التي لا تسقط بالتقادم" .

وتابع "يقتلون ويدمرون ويخربون ويعتقدون بأن هذا بطولة في حين ان هذا هو ظلم وقمع واستهداف وتطاول على الشعب الفلسطيني وحقوقه وحريته وكرامته".

وأشار المطران حنا إلى أن "دماء الفلسطينيين ليست رخيصة لكي تكون ورقة انتخابية ، والفلسطينيون يرفضون بأن تستغل دماء الشهداء بهذا الاسلوب القذر الذي يدل على انعدام للإنسانية والقيم الاخلاقية".

وذكر أنه لا توجد هنالك قوة قادرة على تحطيم ارادة الفلسطينيين والنيل من عزيمتهم وعدالة قضيتهم فالقضية العادلة تبقى عادلة حتى وان تآمر عليها المتآمرون وخطط لتصفيتها بعض المتخاذلون .

ووجه كل التحية لشعبنا الفلسطيني في هذا الزمن الذي نمر به كما وفي كل الازمان والاوقات مؤكدين بأنه من الاهمية بمكان توحيد الصفوف ونبذ الانقسامات لكي نكون جميعا في خندق واحد في دفاعنا عن عدالة قضيتنا.

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