اتحاد الفنانين الفلسطينيين يمنع أنس أبو سنينه ومحمد غدير من الغناء بالحفلات

قررت نقابة الاتحاد العام للفنانين الفلسطينيين، اليوم الأحد، منع الفنانيْن أنس أبو سنينه ومحمد غدير، من الغناء في الحفلات.





وقالت النقابة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن القرار جاء بسبب ما وصفته "خدش الحياء العام والتلفظ بألفاظ نابية لا تمت بصلة بأخلاق الشعب الفلسطيني ولا بالفن والفنانين".



وقالت النقابة إنها "تتابع وببالغ الخطورة الأمور التي وصلت إليها حالة الفن الفلسطيني والفلتان الأخلاقي لهذه المهنة التي بدورها يجب أن تحافظ على الفن والتراث الفلسطيني الذي يتعرض بها شعبنا الفلسطيني من تنكيل وقتل وقصف ودمار".



وأضافت: "تطل علينا فئة خارجة عن الأخلاق الوطنية والأخلاقية والأدبية وتدنس تراثنا الفلسطيني وتلفظ بألفاظ نابية وغير أخلاقية في عدة حفلات ومهرجانات وتحاول تشويه تراثنا".



