عاجل

  • الداخلية المصرية: إصابة ضابطين وثلاثة أفراد من الحماية المدنية أثناء السيطرة على حريق الكنيسة

  • الكنيسة القبطية الأرثودوكسية تعلن وفاة كاهنها السيد عبد المسيح جراء الحريق

شؤون فلسطينية

أبو جيش: البدء بتحويل رواتب عمالنا في الداخل إلى البنوك الفلسطينية بصفر ضريبة

أبو جيش: البدء بتحويل رواتب عمالنا في الداخل إلى البنوك الفلسطينية بصفر ضريبة
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير العمل د. نصري أبو جيش بدء العمل بتحويل رواتب عمالنا داخل الخط الأخضر إلى البنوك الفلسطينية، وذلك بدفعة أولى لـ 7000 عامل، حيث أنه لن يكون هناك ضريبة على تحويل الراتب.

ويأتي ذلك عقب الاتفاق مع سلطة النقد بخصوص آالية تحويل رواتب العمال الفلسطينيين عبر البنوك الفلسطينية، علما أن البنوك لن تتقاضى أي خدمة سوى دولار واحد على أي تحويلة،  في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
 
وأشار أبو جيش أنه تم البدء بتحويل رواتب عمالنا داخل الخط الأخضر إلى البنوك الفلسطينية، للعديد من الأسباب، أبرزها: حماية العامل بسبب عدم دفع المشغل الإسرائيلي أجر العامل الفلسطيني بشكل كامل، وعدم توفر قسيمة راتب للعامل وبالتالي حرمانه من العديد من الحقوق، كمستحقات نهاية الخدمة وبدل العطل والتأمين الصحي ولضمان كافة حقوقه.

 وأكد أبوجيش أنه يتوجب على كل عامل فتح حساب بنكي في البنوك الفلسطينية، وتزويد رقم الحساب للمشغل الإسرائيلي من أجل تحويل راتب العامل عليه.

 وأضاف أبو جيش أن ظاهرة سماسرة التصاريح تعمل على استنزاف ثلث أجر العامل الفلسطيني، الذي من شأنه استنزاف الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا أن العمل جارٍ مع الجانب الآخر لملاحقة سماسرة التصاريح قانونياً، وكذلك وضع تفاهمات مستقبلية لتكون وزارة العمل هي المشرفة على إصدار تصاريح للعمال بشكل إلكتروني كما كان الوضع قبل 5 سنوات، وذلك للحفاظ على حقوق العامل الفلسطيني وحمايته من سماسرة التصاريح.

 

 




أخبار ذات صلة

ملحق كشف التنسيقات المصرية للسفر عبر معبر رفح غدًا الاثنين

ملحق كشف التنسيقات المصرية للسفر عبر معبر رفح غدًا الاثنين

محللان: عملية القدس ستكون باكورة لسلسلة من العمليات القادمة

محللان: عملية القدس ستكون باكورة لسلسلة من العمليات القادمة

&#34;الصحة&#34; بغزة تنشر التقرير الوبائي حول فيروس (كورونا)

"الصحة" بغزة تنشر التقرير الوبائي حول فيروس (كورونا)

12.8 مليون دولار أرباح (باديكو) للنصف الأول من العام الحالي

12.8 مليون دولار أرباح (باديكو) للنصف الأول من العام الحالي

غزة: المحكمة العسكرية تصدر أحكاماً بحق أربعة متخابرين مع الاحتلال

غزة: المحكمة العسكرية تصدر أحكاماً بحق أربعة متخابرين مع الاحتلال

&#34;المالية&#34; بغزة تنشر آلية سداد رسوم طلبة الجامعة الإسلامية من المستحقات

"المالية" بغزة تنشر آلية سداد رسوم طلبة الجامعة الإسلامية من المستحقات

غزة: &#34;التنمية&#34; تعلن موعد صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة

غزة: "التنمية" تعلن موعد صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة

هيئة الأسرى: السياسة الانتقامية بحق أسرى نفق الحرية مستمرة

هيئة الأسرى: السياسة الانتقامية بحق أسرى نفق الحرية مستمرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

12.8 مليون دولار أرباح (باديكو) للنصف الأول من العام الحالي

12.8 مليون دولار أرباح (باديكو) للنصف الأول من العام الحالي

هيئة الأسرى: السياسة الانتقامية بحق أسرى نفق الحرية مستمرة

هيئة الأسرى: السياسة الانتقامية بحق أسرى نفق الحرية مستمرة

الجهاد الإسلامي: عملية القدس جسدت &#34;وحدة الساحات&#34;

الجهاد الإسلامي: عملية القدس جسدت "وحدة الساحات"

&#34;الخارجية&#34;: غياب الإرادة الدولية لوقف سياسة التطهير العرقي يهدد بتفجير ساحة الصراع

"الخارجية": غياب الإرادة الدولية لوقف سياسة التطهير العرقي يهدد بتفجير ساحة الصراع

محمد حمادة: عملية القدس رد على جرائم الاحتلال ووفاء لوصية الشهداء

محمد حمادة: عملية القدس رد على جرائم الاحتلال ووفاء لوصية الشهداء

&#34;المرور&#34; بغزة: أربع إصـابات في خمسة حوادث سير خلال 24 ساعة

"المرور" بغزة: أربع إصـابات في خمسة حوادث سير خلال 24 ساعة

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين

الولايات المتحدة: تظاهرة في دالاس ضد العدوان الإسرائيلي

الولايات المتحدة: تظاهرة في دالاس ضد العدوان الإسرائيلي

منوعات

بعد هذه الصور.. ما حقيقة عودة ياسمين صبري لأحمد أبو هشيمة؟

بعد هذه الصور.. ما حقيقة عودة ياسمين صبري لأحمد أبو هشيمة؟

شاهد: رد غير متوقع من سميرة عبد العزيز لمحمد رمضان بعد الخلاف الأخير

شاهد: رد غير متوقع من سميرة عبد العزيز لمحمد رمضان بعد الخلاف الأخير

شاهد: لحظات مؤثرة من وداع ليا لوالدتها اليوتيوبر الشهيرة لينا الهاني

شاهد: لحظات مؤثرة من وداع ليا لوالدتها اليوتيوبر الشهيرة لينا الهاني

شاهد: شبيه محمد رمضان نسخة طبق الأصل عنه يلفت الأنظار

شاهد: شبيه محمد رمضان نسخة طبق الأصل عنه يلفت الأنظار

هل قام هاني شاكر بمنع كاظم الساهر من أداء حفلاته بمصر؟

هل قام هاني شاكر بمنع كاظم الساهر من أداء حفلاته بمصر؟

شاهد: طليقة فائق حسن باكية تكشف عن اقتحام أصالة وزوجها لمنزلها

شاهد: طليقة فائق حسن باكية تكشف عن اقتحام أصالة وزوجها لمنزلها

شاهد: بثينة الرئيسي تكشف عن تمثيل مشهد كاد أن ينهي حياتها

شاهد: بثينة الرئيسي تكشف عن تمثيل مشهد كاد أن ينهي حياتها

بعد فترة من الهدوء.. طليق موديل روز يهاجمها على العلن من جديد

بعد فترة من الهدوء.. طليق موديل روز يهاجمها على العلن من جديد

الموت يفجع محمود حميدة بأعز ما يملك

الموت يفجع محمود حميدة بأعز ما يملك

هجوم كبير على فيفي عبده بعد ظهورها بثوب الصلاة على البحر

هجوم كبير على فيفي عبده بعد ظهورها بثوب الصلاة على البحر

عربي

مجلس القضاء العراقي: لا نملك صلاحية حل البرلمان

مجلس القضاء العراقي: لا نملك صلاحية حل البرلمان

فيضانات اليمن تؤدي بحياة 77 شخصًا وتشرد الآلاف

فيضانات اليمن تؤدي بحياة 77 شخصًا وتشرد الآلاف

السودان: مصرع 52 شخصا جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة

السودان: مصرع 52 شخصا جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة

الصدر يدعو إلى تظاهرة مليونيه وسط بغداد

الصدر يدعو إلى تظاهرة مليونيه وسط بغداد