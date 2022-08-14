عربي

الصحة المصرية: 25 قتيلًا في حريق كنيسة بالجيزة

الصحة المصرية: 25 قتيلًا في حريق كنيسة بالجيزة
حريق كنيسة بمصر- أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء اليوم الأحد، عن 35 قتيلاً وإصابة آخرين في  حريق كنيسة بمحافظة الجيزة.

هذا ونقلت الوزارة 45 حالة للمستشفيات بحادث حريق كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة.

ووفق وسائل إعلام مصرية، فإنه تم السيطرة على الحريق وجارٍ حصر الوفيات.

كما وأضافت الوزارة أنها دفعت بـ 30 سيارة إسعاف لموقع حادث الحريق في الجيزة.

بدوره، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: إنه " يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم في الجيزة، وقد وجهت باتخاذ كل الإجراءات اللازمة".

أخبار ذات صلة

مجلس القضاء العراقي: لا نملك صلاحية حل البرلمان

مجلس القضاء العراقي: لا نملك صلاحية حل البرلمان

فيضانات اليمن تؤدي بحياة 77 شخصًا وتشرد الآلاف

فيضانات اليمن تؤدي بحياة 77 شخصًا وتشرد الآلاف

السودان: مصرع 52 شخصا جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة

السودان: مصرع 52 شخصا جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة

الصدر يدعو إلى تظاهرة مليونيه وسط بغداد

الصدر يدعو إلى تظاهرة مليونيه وسط بغداد

بالأسماء.. تعديل وزاري في مصر يطال 13 حقيبة وزارية

بالأسماء.. تعديل وزاري في مصر يطال 13 حقيبة وزارية

برلمان مصر يدعو لجلسة طارئة وتوقعات بإجراء تعديلات وزارية

برلمان مصر يدعو لجلسة طارئة وتوقعات بإجراء تعديلات وزارية

الداخلية التونسية تحبط أربع عمليات هجرة غير شرعية

الداخلية التونسية تحبط أربع عمليات هجرة غير شرعية

السعودية تعلن عن تسهيلات لأداء مناسك العمرة

السعودية تعلن عن تسهيلات لأداء مناسك العمرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

12.8 مليون دولار أرباح (باديكو) للنصف الأول من العام الحالي

12.8 مليون دولار أرباح (باديكو) للنصف الأول من العام الحالي

هيئة الأسرى: السياسة الانتقامية بحق أسرى نفق الحرية مستمرة

هيئة الأسرى: السياسة الانتقامية بحق أسرى نفق الحرية مستمرة

الجهاد الإسلامي: عملية القدس جسدت &#34;وحدة الساحات&#34;

الجهاد الإسلامي: عملية القدس جسدت "وحدة الساحات"

&#34;الخارجية&#34;: غياب الإرادة الدولية لوقف سياسة التطهير العرقي يهدد بتفجير ساحة الصراع

"الخارجية": غياب الإرادة الدولية لوقف سياسة التطهير العرقي يهدد بتفجير ساحة الصراع

محمد حمادة: عملية القدس رد على جرائم الاحتلال ووفاء لوصية الشهداء

محمد حمادة: عملية القدس رد على جرائم الاحتلال ووفاء لوصية الشهداء

&#34;المرور&#34; بغزة: أربع إصـابات في خمسة حوادث سير خلال 24 ساعة

"المرور" بغزة: أربع إصـابات في خمسة حوادث سير خلال 24 ساعة

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين

الولايات المتحدة: تظاهرة في دالاس ضد العدوان الإسرائيلي

الولايات المتحدة: تظاهرة في دالاس ضد العدوان الإسرائيلي

منوعات

بعد هذه الصور.. ما حقيقة عودة ياسمين صبري لأحمد أبو هشيمة؟

بعد هذه الصور.. ما حقيقة عودة ياسمين صبري لأحمد أبو هشيمة؟

شاهد: رد غير متوقع من سميرة عبد العزيز لمحمد رمضان بعد الخلاف الأخير

شاهد: رد غير متوقع من سميرة عبد العزيز لمحمد رمضان بعد الخلاف الأخير

شاهد: لحظات مؤثرة من وداع ليا لوالدتها اليوتيوبر الشهيرة لينا الهاني

شاهد: لحظات مؤثرة من وداع ليا لوالدتها اليوتيوبر الشهيرة لينا الهاني

شاهد: شبيه محمد رمضان نسخة طبق الأصل عنه يلفت الأنظار

شاهد: شبيه محمد رمضان نسخة طبق الأصل عنه يلفت الأنظار

هل قام هاني شاكر بمنع كاظم الساهر من أداء حفلاته بمصر؟

هل قام هاني شاكر بمنع كاظم الساهر من أداء حفلاته بمصر؟

شاهد: طليقة فائق حسن باكية تكشف عن اقتحام أصالة وزوجها لمنزلها

شاهد: طليقة فائق حسن باكية تكشف عن اقتحام أصالة وزوجها لمنزلها

شاهد: بثينة الرئيسي تكشف عن تمثيل مشهد كاد أن ينهي حياتها

شاهد: بثينة الرئيسي تكشف عن تمثيل مشهد كاد أن ينهي حياتها

بعد فترة من الهدوء.. طليق موديل روز يهاجمها على العلن من جديد

بعد فترة من الهدوء.. طليق موديل روز يهاجمها على العلن من جديد

الموت يفجع محمود حميدة بأعز ما يملك

الموت يفجع محمود حميدة بأعز ما يملك

هجوم كبير على فيفي عبده بعد ظهورها بثوب الصلاة على البحر

هجوم كبير على فيفي عبده بعد ظهورها بثوب الصلاة على البحر

عربي

مجلس القضاء العراقي: لا نملك صلاحية حل البرلمان

مجلس القضاء العراقي: لا نملك صلاحية حل البرلمان

فيضانات اليمن تؤدي بحياة 77 شخصًا وتشرد الآلاف

فيضانات اليمن تؤدي بحياة 77 شخصًا وتشرد الآلاف

السودان: مصرع 52 شخصا جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة

السودان: مصرع 52 شخصا جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة

الصدر يدعو إلى تظاهرة مليونيه وسط بغداد

الصدر يدعو إلى تظاهرة مليونيه وسط بغداد