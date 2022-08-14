الصحة المصرية: 25 قتيلًا في حريق كنيسة بالجيزة



هذا ونقلت الوزارة 45 حالة للمستشفيات بحادث حريق كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة.



ووفق وسائل إعلام مصرية، فإنه تم السيطرة على الحريق وجارٍ حصر الوفيات.



كما وأضافت الوزارة أنها دفعت بـ 30 سيارة إسعاف لموقع حادث الحريق في الجيزة.



بدوره، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: إنه " يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم في الجيزة، وقد وجهت باتخاذ كل الإجراءات اللازمة".



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء اليوم الأحد، عن 35 قتيلاً وإصابة آخرين في حريق كنيسة بمحافظة الجيزة.