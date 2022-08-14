مجلس القضاء العراقي: لا نملك صلاحية حل البرلمان

رام الله - دنيا الوطنأكد مجلس القضاء الأعلى العراق، اليوم الأحد، أنه لا يمتلك صلاحية حلّ مجلس النواب، جاء ذلك رداً على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعيا المجلس كافة الجهات إلى عدم الزج بالقضاء في الخصومات والمنافسات السياسية.وقال المجلس في بيان صحافي، إن "مهام مجلس القضاء محددة بموجب المادة الثالثة من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017" وفق ما نقل موقع( الشرق).وأشار إلى أنه وفقاً لهذه المادة فإن مهامه "في مجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط، موضحا أنه ليس من بينها صلاحية ‏تجيز التدخل في أمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية، تطبيقاً ‏لمبدأ الفصل بين السلطات".وذكّر مجلس القضاء الأعلى بسابقة عرض نفس المقترح (حل البرلمان)، في شهر مارس الماضي، قبل تاريخ استقالة كتلة التيار الصدري من البرلمان، عن طريق بعض منظمات المجتمع ‏المدني، وشخصيات سياسية وإعلامية وأكاديمية، قائلاً إن "‏جواب المجلس كان عدم امتلاكه صلاحية لحل ‏مجلس النواب".واتفق مجلس القضاء الأعلى مع زعيم التيار الصدري في "تشخيص سلبية الواقع ‏السياسي الذي يشهده البلد، والمخالفات الدستورية المستمرة ‏المتمثلة في عدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس ‏للجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وتشكيل الحكومة ضمن المدد ‏الدستورية"، بحسب البيان.وتابع المجلس أن "الحالة غير مقبولة، ويجب معالجتها، وعدم تكرارها"، مشيراً إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى "شخصه في أكثر من مناسبة، ووضع الحلول ‏اللازمة لتجنب تكرارها مستقبلاً، باقتراح تعديل بعض مواد الدستور ‏ذات الصلة".وأختتم المجلس بيانه بدعوة "كافة الجهات السياسية ‏والإعلامية إلى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية"، مؤكداً أن "القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع، لأن ‏الاساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون"، مشدداً على أن "هذه قواعد عامة ‏تنطبق على الجميع بنفس المعيار، وغير قابلة للاجتهاد أو التأويل".