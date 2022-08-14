12.8 مليون دولار أرباح (باديكو) للنصف الأول من العام الحالي

رام الله - دنيا الوطنأفصحت شركة (باديكو) عن نتائج أعمالها وبياناتها المالية الموحدة للنصف الأول من عام 2022، حيث حققت الشركة أرباحا بقيمة 12.8 مليون دولار مقارنة مع 12.7 مليون دولار لذات الفترة من العام الماضي.وأظهرت النتائج المالية نمواً في الإيرادات بنسبة 15%، حيث ارتفعت من 65.0 مليون دولار إلى 74.5 مليون دولار، كما شهدت الإيرادات التشغيلية للشركات التابعة ارتفاعاً بنسبة 24% من 42.3 مليون دولار إلى 52.3 مليون دولار.وقال رئيس مجلس إدارة باديكو بشار المصري في تعليقه على هذه النتائج: "لقد بدأت باديكو بحصاد جهود السنوات الماضية بإعادة هيكلة بعض الشركات التابعة والحليفة، فقد تم إدراج شركة أركان العقارية كأكبر شركة للاستثمار العقاري في فلسطين بقاعدة أصول تزيد عن 380 مليون دولار، حيث انبثقت الشركة عن شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) وبدأت أسهمها التداول في بورصة فلسطين بداية الشهر الماضي".وأضاف "حققت إعادة الهيكلة قيمة مضافة كبيرة لمساهمي بالتل، وذلك نتيجة ارتفاع القيمة السوقية لحاملي أسهمها بنسبة 50% تقريباً خلال 12 شهراً وبإجمالي يزيد عن 400 مليون دولار، وحيث أن باديكو تملك %32 من شركة بالتل وشركة أركان العقارية فإن إعادة الهيكلة زادت القيمة السوقية لباديكو بأكثر من 130 مليون دولار، أي ما يعادل نصف دولار للسهم الواحد".وأكد المصري أن قيمة شركة باديكو الحقيقية شجعت مجلس الإدارة على اتخاذ قرار شراء حصة كبيرة من أسهم الشركة مؤخراً في أكبر صفقة نفذت في تاريخ بورصة فلسطين.وبلغت حقوق الملكية العائدة لمساهمي باديكو 358.7 مليون دولار كما في نهاية النصف الأول من العام الحالي، ووصلت القيمة الدفترية للسهم إلى 1.75 دولار للسهم بحوالي 21% أعلى من سعر إغلاق السهم الذي شهد نشاطاً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الحالي بأحجام تداول وصلت إلى حوالي 70 مليون سهم ليحتل سهم باديكو المرتبة الأولى من حيث معدل دوران السهم (28% تقريباً)، كما شهد سعر السهم ارتفاعاً بأكثر من 16% منذ بداية العام ليغلق عند 1.45 دولار في 30/06/2022.ومن الجدير بالذكر، أن باديكو شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة فلسطين، وهي شركة استثمارية قابضة بقاعدة مساهمين عريضة تصل إلى حوالي 7000 مساهم، هدفها الاستثمار والتنمية في فلسطين، وتعد المجموعة الاستثمارية الأكبر في فلسطين حيث تبلغ القيمة السوقية لباديكو وشركاتها المدرجة في بورصة فلسطين حوالي 2 مليار دولار لتشكل 41% من القيمة السوقية للبورصة.