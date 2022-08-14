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شؤون فلسطينية

"المالية" بغزة تنشر آلية سداد رسوم طلبة الجامعة الإسلامية من المستحقات

"المالية" بغزة تنشر آلية سداد رسوم طلبة الجامعة الإسلامية من المستحقات
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة المالية بغزة، اليوم الأحد، آلية سداد جزء من رسوم الفصل الصيفي من العام الدراسي 2022/2021 من مستحقات الموظفين لذويهم من الطلاب.

كما وأعلنت الوزارة عن بدء التسجيل لتسديد جزء من رسوم الفصل الصيفي من العام الدراسي 2022/2021 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب الجامعة الإسلامية. 

وأفادت بأنه يمكنكم التقديم لطلب الاستفادة من خلال موقع الوزارة الالكتروني اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2022/08/14، وحتى نهاية يوم الأربعاء الموافق 24/8/2022. 

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