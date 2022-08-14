"المالية" بغزة تنشر آلية سداد رسوم طلبة الجامعة الإسلامية من المستحقات

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة المالية بغزة، اليوم الأحد، آلية سداد جزء من رسوم الفصل الصيفي من العام الدراسي 2022/2021 من مستحقات الموظفين لذويهم من الطلاب.كما وأعلنت الوزارة عن بدء التسجيل لتسديد جزء من رسوم الفصل الصيفي من العام الدراسي 2022/2021 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب الجامعة الإسلامية.وأفادت بأنه يمكنكم التقديم لطلب الاستفادة من خلال موقع الوزارة الالكتروني اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2022/08/14، وحتى نهاية يوم الأربعاء الموافق 24/8/2022.