"المالية" بغزة تنشر آلية سداد رسوم طلبة الجامعة الإسلامية من المستحقات
نشرت وزارة المالية بغزة، اليوم الأحد، آلية سداد جزء من رسوم الفصل الصيفي من العام الدراسي 2022/2021 من مستحقات الموظفين لذويهم من الطلاب.
كما وأعلنت الوزارة عن بدء التسجيل لتسديد جزء من رسوم الفصل الصيفي من العام الدراسي 2022/2021 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب الجامعة الإسلامية.
وأفادت بأنه يمكنكم التقديم لطلب الاستفادة من خلال موقع الوزارة الالكتروني اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2022/08/14، وحتى نهاية يوم الأربعاء الموافق 24/8/2022.
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