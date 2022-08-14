الجهاد الإسلامي: عملية القدس جسدت "وحدة الساحات"





وأوضح في تصريح وصل أنه طالما بقيت الأرض محتلة فإن المقاومة ستتواصل مهما تعاظم حجم التضحيات.



وأضاف شهاب: "لقد أعلن الشاب البطل منفذ تلك العملية بصرخاته ورصاصاته أن القدس ستقول كلمتها رداً على اغتيال الأطفال والقادة في غزة ونابلس وفي مقدمتهم تيسير الجعبري وخالد منصور وإبراهيم النابلسي"، مؤكدا أن العملية تبرهن بالفعل والقول أن وحدة الساحات ليست مجرد شعار.



ووجه شهاب التحية لمنفذ العملية مؤكدا أن اعتقاله لن ينهي مسيرة المقاومين، بل سيضع العدو في مأزق بفعل إصرار الشعب الفلسطيني على سلوك نهج العمل الفدائي رداً على جرائم الاحتلال ورفضاً لوجوده الباطل فوق أي شبر من أرض فلسطين.



رام الله - دنيا الوطنقال مسئول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، داود شهاب، إن عملية إطلاق النار في القدس أكدت أن المقاومة هي نهج الشعب الفلسطيني وأنها تمثل نهج حياة في ظل الاحتلال.