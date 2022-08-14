شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي: عملية القدس جسدت "وحدة الساحات"

الجهاد الإسلامي: عملية القدس جسدت "وحدة الساحات"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مسئول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، داود شهاب، إن عملية إطلاق النار في القدس أكدت أن المقاومة هي نهج الشعب الفلسطيني وأنها تمثل نهج حياة في ظل الاحتلال.

وأوضح في تصريح وصل أنه طالما بقيت الأرض محتلة فإن المقاومة ستتواصل مهما تعاظم حجم التضحيات.

وأضاف شهاب: "لقد أعلن الشاب البطل منفذ تلك العملية بصرخاته ورصاصاته أن القدس ستقول كلمتها رداً على اغتيال الأطفال والقادة في غزة ونابلس وفي مقدمتهم تيسير الجعبري وخالد منصور وإبراهيم النابلسي"، مؤكدا أن العملية تبرهن بالفعل والقول أن وحدة الساحات ليست مجرد شعار.

ووجه شهاب التحية لمنفذ العملية مؤكدا أن اعتقاله لن ينهي مسيرة المقاومين، بل سيضع العدو في مأزق بفعل إصرار الشعب الفلسطيني على سلوك نهج العمل الفدائي رداً على جرائم الاحتلال ورفضاً لوجوده الباطل فوق أي شبر من أرض فلسطين.

أخبار ذات صلة

غزة: &#34;التنمية&#34; تعلن موعد صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة

غزة: "التنمية" تعلن موعد صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة

هيئة الأسرى: السياسة الانتقامية بحق أسرى نفق الحرية مستمرة

هيئة الأسرى: السياسة الانتقامية بحق أسرى نفق الحرية مستمرة

العمل تكشف لـ &#34;دنيا الوطن&#34; تفاصيل جديدة حول سماسرة التصاريح

العمل تكشف لـ "دنيا الوطن" تفاصيل جديدة حول سماسرة التصاريح

&#34;الخارجية&#34;: غياب الإرادة الدولية لوقف سياسة التطهير العرقي يهدد بتفجير ساحة الصراع

"الخارجية": غياب الإرادة الدولية لوقف سياسة التطهير العرقي يهدد بتفجير ساحة الصراع

محمد حمادة: عملية القدس رد على جرائم الاحتلال ووفاء لوصية الشهداء

محمد حمادة: عملية القدس رد على جرائم الاحتلال ووفاء لوصية الشهداء

&#34;المرور&#34; بغزة: أربع إصـابات في خمسة حوادث سير خلال 24 ساعة

"المرور" بغزة: أربع إصـابات في خمسة حوادث سير خلال 24 ساعة

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين

الولايات المتحدة: تظاهرة في دالاس ضد العدوان الإسرائيلي

الولايات المتحدة: تظاهرة في دالاس ضد العدوان الإسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي: عملية القدس جسدت &#34;وحدة الساحات&#34;

الجهاد الإسلامي: عملية القدس جسدت "وحدة الساحات"

&#34;الخارجية&#34;: غياب الإرادة الدولية لوقف سياسة التطهير العرقي يهدد بتفجير ساحة الصراع

"الخارجية": غياب الإرادة الدولية لوقف سياسة التطهير العرقي يهدد بتفجير ساحة الصراع

محمد حمادة: عملية القدس رد على جرائم الاحتلال ووفاء لوصية الشهداء

محمد حمادة: عملية القدس رد على جرائم الاحتلال ووفاء لوصية الشهداء

الولايات المتحدة: تظاهرة في دالاس ضد العدوان الإسرائيلي

الولايات المتحدة: تظاهرة في دالاس ضد العدوان الإسرائيلي

الجهاد الإسلامي تبارك عملية القدس وتؤكد أنها استمرار لمقاومة الاحتلال

الجهاد الإسلامي تبارك عملية القدس وتؤكد أنها استمرار لمقاومة الاحتلال

(محدث) تفاصيل وكيفية تنفيذ عملية إطلاق النار بالقدس

(محدث) تفاصيل وكيفية تنفيذ عملية إطلاق النار بالقدس

حماس تنفي لـ &#34;دنيا الوطن&#34; وجود خلافات مع الجهاد الإسلامي

حماس تنفي لـ "دنيا الوطن" وجود خلافات مع الجهاد الإسلامي

وفد من الاتحاد الأوروبي يصل غزة الثلاثاء المقبل.. وهذا جدول أعماله

وفد من الاتحاد الأوروبي يصل غزة الثلاثاء المقبل.. وهذا جدول أعماله

منوعات

بعد هذه الصور.. ما حقيقة عودة ياسمين صبري لأحمد أبو هشيمة؟

بعد هذه الصور.. ما حقيقة عودة ياسمين صبري لأحمد أبو هشيمة؟

شاهد: رد غير متوقع من سميرة عبد العزيز لمحمد رمضان بعد الخلاف الأخير

شاهد: رد غير متوقع من سميرة عبد العزيز لمحمد رمضان بعد الخلاف الأخير

شاهد: لحظات مؤثرة من وداع ليا لوالدتها اليوتيوبر الشهيرة لينا الهاني

شاهد: لحظات مؤثرة من وداع ليا لوالدتها اليوتيوبر الشهيرة لينا الهاني

شاهد: شبيه محمد رمضان نسخة طبق الأصل عنه يلفت الأنظار

شاهد: شبيه محمد رمضان نسخة طبق الأصل عنه يلفت الأنظار

هل قام هاني شاكر بمنع كاظم الساهر من أداء حفلاته بمصر؟

هل قام هاني شاكر بمنع كاظم الساهر من أداء حفلاته بمصر؟

شاهد: طليقة فائق حسن باكية تكشف عن اقتحام أصالة وزوجها لمنزلها

شاهد: طليقة فائق حسن باكية تكشف عن اقتحام أصالة وزوجها لمنزلها

شاهد: بثينة الرئيسي تكشف عن تمثيل مشهد كاد أن ينهي حياتها

شاهد: بثينة الرئيسي تكشف عن تمثيل مشهد كاد أن ينهي حياتها

بعد فترة من الهدوء.. طليق موديل روز يهاجمها على العلن من جديد

بعد فترة من الهدوء.. طليق موديل روز يهاجمها على العلن من جديد

الموت يفجع محمود حميدة بأعز ما يملك

الموت يفجع محمود حميدة بأعز ما يملك

هجوم كبير على فيفي عبده بعد ظهورها بثوب الصلاة على البحر

هجوم كبير على فيفي عبده بعد ظهورها بثوب الصلاة على البحر

عربي

فيضانات اليمن تؤدي بحياة 77 شخصًا وتشرد الآلاف

فيضانات اليمن تؤدي بحياة 77 شخصًا وتشرد الآلاف

السودان: مصرع 52 شخصا جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة

السودان: مصرع 52 شخصا جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة

الصدر يدعو إلى تظاهرة مليونيه وسط بغداد

الصدر يدعو إلى تظاهرة مليونيه وسط بغداد

بالأسماء.. تعديل وزاري في مصر يطال 13 حقيبة وزارية

بالأسماء.. تعديل وزاري في مصر يطال 13 حقيبة وزارية