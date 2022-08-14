فيضانات اليمن تؤدي بحياة 77 شخصًا وتشرد الآلاف









أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، أمس الجمعة، عن وفاة 77 شخصًا جراء أمطار غزيرة وفيضانات في اليمن، خلال أقل من أسبوعين.





وبحسب موقع (سكاي نيوز عربية)، قال مكتب الأمم المتحدة، في تقرير له، إن "التقارير الأولية في اليمن تفيد بمقتل 77 شخصًا، من بينهم أطفال، جراء أمطار وفيضانات ضربت 85 مديرية في 16 محافظة".





وأفاد التقرير أن "هؤلاء الضحايا لقوا مصرعهم خلال الفترة من 28 يوليو الماضي حتى 10 أغسطس الجاري".





وأضاف أنه "تم رصد تضرر 35 ألف أسرة جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات غالبيتها من العائلات النازحة خلال الفترة نفسها".





وأشار إلى أن هذه الأسر "تضررت مساكنها وسبل عيشها ومصادر مياهها جراء الفيضانات".