شؤون فلسطينية

محمد حمادة: عملية القدس رد على جرائم الاحتلال ووفاء لوصية الشهداء

محمد حمادة: عملية القدس رد على جرائم الاحتلال ووفاء لوصية الشهداء
جانب من آثار عملية القدس
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، محمد حمادة، إن عملية القدس تتجلى فيها الصورة الحقيقية لواقع الشعب الفلسطيني المتمسك بخيار المقاومة والوفي لوصية الشهداء وفي مقدمتهم إبراهيم النابلسي.

وأكد حمادة في تصريحات صحفية، على أن هذه العملية رد على جرائم الاحتلال في غزة ونابلس، وشعبنا ماضٍ في مقاومته ومقارعته للمحتل، بكل الوسائل والأساليب التي تفاجئ الاحتلال.

واعتبر أن زمان ومكان العملية كلها رسالة قوية للرد على عدوان الاحتلال في القدس، مضيفاً أن "العملية حطمت كل مراهنات الاحتلال على وقف مد العمليات بما يسمى عملية "كاسر الأمواج".

وشدد على أن "المقاومة لا زالت مشتعلة، والشباب الثائر في الضفة والقدس وغزة جاهز لمقاومة هذا الاحتلال".

وأشار إلى أن العملية توجه صفعة كبيرة لكل من يراهن ويمارس التنسيق الأمني مع الاحتلال.

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