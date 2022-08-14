دولي

أمريكا: قتيل و17 جريحاً بحادث دهس في ولاية بنسلفانيا

أمريكا: قتيل و17 جريحاً بحادث دهس في ولاية بنسلفانيا
رام الله - دنيا الوطن
أفادت الشرطة المحلية، مساء السبت، في ولاية بنسلفانيا، شرق الولايات المتحدة، بأن شخصًا لقي مصرعه  وأصيب 17 آخرون بعدما دهست سيارة حشدا في أحد شوارع مدينة بيرويك.

وقالت الشرطة في بيان لها إن رجلا يشتبه بتنفيذه الدهس، رهن الاحتجاز في انتظار توجيه اتهامات جنائية له، مضيفة أن الرجل يشتبه أيضا بقتله امرأة في مدينة نيسكوبيك المجاورة في نفس اليوم. وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأوضحت وسائل إعلام أن الحادث وقع قرب تجمع لأشخاص يجمعون تبرعات للمتضررين في حريق أودى بحياة سبعة بالغين وثلاثة أطفال في مدينة نيسكوبيك المجاورة قبل أيام.

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