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السودان: مصرع 52 شخصا جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة

السودان: مصرع 52 شخصا جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
لقي 52 شخصًا على الأقل مصرعهم، اليوم الأحد، تسببت بها الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وإلحاق الأضرار بآلاف المنازل منذ بدء موسم المطر في مايو، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وعادة ما تتساقط أمطار غزيرة في السودان بين شهري مايو وأكتوبر وهي فترة تشهد خلالها البلاد فيضانات خطرة تلحق أضرارا بالمساكن والبنية التحتية والمحاصيل. وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية أن عدد "ضحايا السيول والأمطار بجميع ولايات البلاد بلغ 52 حالة وفاة و25 إصابة".

وأشار أيضا إلى "انهيار 5345 منزلا انهيارا كليا في جميع أنحاء السودان، و2862 انهيارا جزئيا، وانهيار 16 من المرافق العامة و39 متجرا ومخزنا وتأثر أراض زراعية بلغت مساحتها 540 فدانا بمياه السيول".

وقال إن أكثر الولايات تضررا من السيول والأمطار هي "ولاية نهر النيل، شمال وجنوب كردفان وجنوب دارفور".

وفي تقرير صدر الاثنين قدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن حوالى 38 ألف شخص في كل أنحاء السودان تضرروا من الأمطار والفيضانات منذ بداية موسم المطر. 

وبحسب المكتب كان نحو 314,500 شخص قد تضرروا في السودان خلال موسم الأمطار في 2021.

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