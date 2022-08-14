"الإحصاء" الفلسطيني يصدر جدول غلاء المعيشة لشهر تموز، 07/2022ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 3.56%، بواقع 4.49% في القدس، وبنسبة 3.44% في الضفة الغربية، وبنسبة 3.36% في قطاع غزة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022 مقارنة مع الفترة المناظرة من العام السابق.وبالمقارنة مع الشهر السابق سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين خلال شهر تموز 2022 انخفاضاً مقداره 0.37%، نتيجة لانخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 17.62%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 5.44%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بمقدار 2.39%، على الرغم من ارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 7.20%، وأسعار البطاطا بنسبة 6.73%، وأسعار البيض بنسبة 6.65%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 4.72%، و"البنزين" بنسبة 4.05%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.88%.انخفضت أسعار السلع الآتية في فلسطين لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 14 شيقل/1كغم، والبصل 2 شيقل/1كغم، والثوم 13 شيقل/1كغم، على الرغم من ارتفاع سعر الموز 6 شيقل/1كغم، والليمون 5 شيقل/1كغم، والتين 18 شيقل/1كغم، والبطاطا 3 شيقل/1كغم، والبيض 16 شيقل/2 كغم، والبنزين "95" 7.48 شيقل/1لتر، والسولار 6.34 شيقل/1لتر.وعند مقارنة الأسعار خلال شهر تموز 2022 مع شهر تموز 2021 تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 3.95%، بواقع 5.74% في القدس J1*، وبنسبة 4.21% في الضفة الغربية**، وبنسبة 2.05% في قطاع غزة.الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينيةتراجع مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة:سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 1.04% خلال شهر تموز 2022 مقارنة مع شهر حزيران 2022، ويعود ذلك الى انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 17.92%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 12.58%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 5.58%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بمقدار 3.58%، وأسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بمقدار 2.17%، وأسعار الخبز بمقدار 2.00%، على الرغم من ارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 13.12%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 4.30%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 4.00%، وأسعار البيض بنسبة 3.49%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 2.78%، و"الديزل" بنسبة 2.62%، وأسعار الأرز بنسبة 1.45%.انخفضت أسعار السلع الآتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 15 شيقل/1كغم، والثوم 8 شيقل/1كغم، والباذنجان 1 شيقل/1كغم، والبامية 9 شيقل/1كغم، والزهرة والملفوف 3 شيقل/1كغم لكل منهما، والطحين الأبيض – السلام - 111 شيقل/50كغم، على الرغم من ارتفاع سعر البطاطا 2 شيقل/1كغم، والموز والليمون 4 شيقل/1كغم لكل منهما، والتين 12 شيقل/1كغم، وزيت الذرة 29 شيقل/3لتر، والبيض 13 شيقل/2كغم، والبنزين "95" 6.99 شيقل/1لتر، والسولار 6.26 شيقل/1لتر.تراجع طفيف في مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية**:سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** انخفاضاً مقداره 0.40% خلال شهر تموز 2022 مقارنة مع شهر حزيران 2022، ويعزى ذلك الى انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 19.65%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 1.14%، على الرغم من ارتفاع أسعار البيض بنسبة 9.44%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 8.29%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 4.51%، و"البنزين" بنسبة 3.35%، وأسعار اللبن والمنتجات المماثلة بنسبة 3.82%، وأسعار البطاطا بنسبة 2.96%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.16%، وأسعار الحليب الخام بنسبة 2.00%.انخفضت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية** لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 14 شيقل/1كغم، والبصل 3 شيقل/1كغم، والثوم 18 شيقل/1كغم، على الرغم من ارتفاع سعر البيض 16 شيقل/2كغم، والموز 6 شيقل/1كغم، والليمون 5 شيقل/1كغم، والتين 23 شيقل/1كغم، والبنزين "95" 7.19 شيقل/1لتر، والسولار 6.26 شيقل/1لتر، والبطاطا 3 شيقل/1كغم، واللبن الرايب 12 شيقل/1.5 كغم، والحليب المبستر 3% دسم 6 شيقل/1كغم.ارتفاع في مؤشر غلاء المعيشة في القدس J1*:سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس J1* ارتفاعاً حاداً نسبته 0.91% خلال شهر تموز 2022 مقارنة مع شهر حزيران 2022، نتيجة لارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 17.36%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 15.12%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 10.19%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 9.14%، و"البنزين" بنسبة 5.93%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 8.36%، وأسعار الخبز بنسبة 8.28%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 4.46%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 3.20%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.93%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 1.80%.سجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس J1* لتبلغ بالمتوسط؛ البطاطا 4 شيقل/1كغم، والكوسا 8 شيقل/1كغم، والباذنجان 7 شيقل/1كغم، والفلفل الحار 9 شيقل/1كغم، والخيار بيوت بلاستيكية 6 شيقل/1كغم، والثوم 19 شيقل/1كغم، والسولار 7.88 شيقل/1لتر، والبنزين "95" 8.29 شيقل/1لتر، والموز 5 شيقل/1كغم، والليمون 6 شيقل/1كغم، والتين 20 شيقل/1كغم، والخبز 6 شيقل/اكغم، والدجاج 21 شيقل/1كغم، ولحم الغنم 94 شيقل/1كغم.