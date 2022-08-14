الولايات المتحدة: تظاهرة في دالاس ضد العدوان الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنشهدت مدينة دالاس بولاية تكساس الأميركية، تظاهرة دعا لها تحالف فلسطين لإدانة العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا الفلسطيني، لا سيما ما حدث مؤخرا في قطاع غزة ومدينة نابلس.وشارك في التظاهرة التي نظمت تحت شعار "المجد للشهداء"، و"المجد للوحدة الوطنية"، عدد من مؤسسات الجالية الفلسطينية، وأخرى أميركية داعمة للحق الفلسطيني في المدينة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأقليات ومنظمات "اليسار" الأميركية، ومتضامنين مع الحق الفلسطيني.وطالب المشاركون بالحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني، وحقهم في الحصول على دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس.وقاد التظاهرة عن تحالف فلسطين بمدينة دالاس الناشط السياسي مسعود الخياط، الذي تحدث عن العدوان الإسرائيلي الخامس على قطاع غزة، وركز على ضرورة التمسك بالنضال حتى التحرير.كما تحدّث ممثلون عن حركة الشباب الفلسطيني عن الصمود والتضحية، فيما نددت ممثلة عن مؤسسة "دالاس ضد الحرب" بدور ومواقف الإدارة الأميركية وسياساتها الداعمة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وعن استخدام الأسلحة الأميركية في استهداف الفلسطينيين.بدورهم، أدان ممثلون عن منظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" في كلمتهم استمرار الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني، وجرائم القتل والقصف المتكرر بحقهم.