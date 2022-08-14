أجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 28-20 30-20 31-20 بيت لحم 28-20 30-20 31-20 رام الله والبيرة 27-19 29-19 30-19 طولكرم 31-22 32-23 33-23 نابلس 29-20 31-20 32-20 قلقيلية 31-22 32-23 33-23 جنين 31-21 33-23 34-23 سلفيت 28-20 30-20 31-20 طوباس 32-22 34-24 35-24 روابي 29-20 31-20 32-20 الخليل 27-19 29-19 30-19 غزه 30-23 31-24 32-24 أريحا 37-25 39-26 40-26 خانيونس 30-23 31-24 32-24 الأغوار الشمالية 35-23 37-24 38-24 رفح 31-22 32-23 33-23

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادني من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة : يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .يوم الثلاثاء، يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .يوم الأربعاء، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي