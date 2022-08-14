صورة.. إعلام إسرائيلي: اعتقال منفذ عملية القدس

وذكرت (القناة 12) الإسرائيلية أن منفذ عملية إطلاق النار في القدس الليلة الماضية، والذي تم اعتقاله صباح اليوم، يبلغ من العمر (28 عاماً) من سكان شرق القدس.









وكشفت القناة نفسها، عن تفاصيل عملية إطلاق النار التي طالت حافلة للمستوطنين في مدينة القدس وأوقعت عدداً من الإصابات بينها حالات خطرة.وأوضحت القناة نقلاً عن مصادر عسكرية أن منفذ عملية إطلاق النار في القدس، استهدف 3 وجهات خلال العملية التي قام بها في شارع (معاليه هشالوم) بالقدس.وبينت أن المنفذ أطلق في البداية النار نحو ركابة حافلة تقل مستوطنين، ثم سيارة كانت تسير بجانبها، ثم مارة كانوا يسيرون في الشارع.من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن عملية إطلاق النار بالقدس نفذها شخص واحد أطلق 10 رصاصات على حافلة ومركبتين ولاذ بالفرار.بدورها، قالت نجمة داوود الحمراء إن حصيلة العملية بلغت 10 إصابات منهم 2 في حالة خطيرة 5 في حالة متوسطة وخفيفة بالعملية.