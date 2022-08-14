الجهاد الإسلامي تبارك عملية القدس وتؤكد أنها استمرار لمقاومة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنباركت حركة الجهاد الإسلامي عملية إطلاق النار في مدينة القدس، والتي أدت لإصابات في صفوف المستوطنين من بينهم حالات خطيرة.وقال الناطق باسم الحركة طارق عز الدين في تصريح له فجر اليوم الأحد، إن هذه العملية تأتي في سياق استمرار مقاومة الاحتلال في وحدة الساحات ضد هذا المحتل.وأكد عزالدين أن عملية القدس تأتي لتؤكد أن "الاحتلال ليس له مكان على أرضنا ولن يشعر بالأمان مادامت المقاومة مستمرة".ولفت إلى أن "المكان لهذه العملية في قلب مدينة القدس له دلالة كبيرة أنها ستبقى إسلامية عربية فلسطينية وكل محاولات التهويد والمصادرات والإجرام ضدنا أهلنا هناكً لن يغير من واقع فلسطينيتها".