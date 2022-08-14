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شؤون فلسطينية

أول تعقيب من حماس على عملية القدس

أول تعقيب من حماس على عملية القدس
فوزي برهوم
رام الله - دنيا الوطن
عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على عملية إطلاق النار في القدس المحتلة التي وقعت فجر اليوم الأحد، وأوقعت عدداً من المصابين بينهم حالات خطيرة في صفوف المستوطنين.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم إن "عملية القدس رد فعل ردّ طبيعي على عربدة جنود الاحتلال والمستوطنين الصهاينة وجرائمهم اليومية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، واقتحاماتهم المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك" .

وأكد برهوم أن هذه العملية "تأكيد على استمرار وتصاعد الفعل المقاوم في القدس المحتلة، و أنّ شعبنا الفلسطيني يعي تماما أنّ المقاومة طريقه الوحيد لحماية الأرض والمقدسات، وأنها قادرة على رفع تكلفة الاحتلال وإلحاق الهزيمة به".

وأضاف أن "إجراءات الاحتلال القمعية وتشديد القبضة الأمنية على أهلنا في القدس لن توهن عزيتهم ولن تكسر إرادتهم، بل ستشكل الدافع الأكبر للمقاومين لتصعيد وتطوير أدوات المقاومة".

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