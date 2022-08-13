سفارة فلسطين تكرم إدارة مستشفى القاهرة الفاطمية

رام الله - دنيا الوطنكرمت سفارة فلسطين في جمهورية مصر العربية، إدارة مستشفى القاهرة الفاطمية على ما قدموه لخدمة المرضى الفلسطينيين.وأوضحت السفارة أنه وفي إطار الجهود المستمرة من الملحقية الطبية وبتوجيهات من سفير فلسطين في القاهرة دياب اللوح، تم تكريم إدارة المشفى.كما تم تقديم الشكر لكافة العاملين وطاقم الأطباء والتمريض حيث تم تكريم مدير عام المشفى صلاح الدين جاد الرب، ورئيس قسم الكلى هاني عادل جرجس، ورئيس قسم زراعة الكبد هاني سعيد عبد الباسط، ورئيس قسم السياحة العلاجية محمد روبي محمد.