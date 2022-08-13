شؤون فلسطينية

حماس تنفي لـ "دنيا الوطن" وجود خلافات مع الجهاد الإسلامي

حماس تنفي لـ "دنيا الوطن" وجود خلافات مع الجهاد الإسلامي
حماس والجهاد
خاص دنيا الوطن-تامر عليان
نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، الأنباء التي تم تداولها على لسانها بخصوص نشوب خلاف مع حركة الجهاد الإسلامي بسبب العدوان الأخير الذي شهده القطاع من قبل الاحتلال واستهدف حركة الجهاد بشكل خاص.

وكانت قناة (الشرق) نقلت عن مسؤولين في الحركة لم تفصح عن هويتهم، قولهم، بأن خلافاً" ظهر مع حركة الجهاد على هدف المواجهة وتوقيتها، والتي جاءت عقب قيام "الجهاد" بالتهديد بقصف إسرائيل إثر اعتقال أحد كبار قادتها في الضفة الغربية بسام السعدي في مخيم جنين.

وقالت الحركة، على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": إن ما جاء في الخبر غير الصحيح وهو "نوع من نشر الفتنة بين مكونات العمل الوطني الفلسطيني، وهو جزء من دعاية الاحتلال".

وأكد قاسم على "عمق العلاقة مع حركة الجهاد على المستويات المختلفة، وأن هناك تنسيق عالي المستوى في مسارات متعددة".

ولفت المتحدث باسم الحركة، إلى "أنه وأثناء التصعيد الأخير كان التواصل مستمر بين الحركتين سياسياً وعسكرياً وأمنيا، مشيرةً إلى أنه وبعد من اندلاع التصعيد خرج بيان من "الغرفة المشتركة" تحدثت صراحة عن الرد على جريمة اغتيال قادة الجهاد والمقاومة وتدفيع الاحتلال ثمن جرائمه واستمر التنسيق والاتصال بين الحركتين طيلة فترة العدوان".

وكشف قاسم أنه وبعد انتهاء التصعيد "عقدت لقاءات بين قيادات من الحركتين لضمان استمرار وتعزيز خط العمل المشترك بينهما بل وتطويره".

وشدد على أن "الغرفة المشتركة" قائمة وسيتم العمل على تطويرها باعتبارها إنجاز غير مسبوق في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية.

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