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شؤون فلسطينية

وفد من الاتحاد الأوروبي يصل غزة الثلاثاء المقبل.. وهذا جدول أعماله

وفد من الاتحاد الأوروبي يصل غزة الثلاثاء المقبل.. وهذا جدول أعماله
الاتحاد الأوروبي
رام الله - دنيا الوطن
كشف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان، اليوم السبت، تفاصيل زيارة وفد من الاتحاد إلى قطاع غزة يوم الثلاثاء المقبل.

وقال عثمان في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى غزة ستكون جزءاً من المتابعة التي يقوم بها الاتحاد عبر السفراء والقناصل في كل المناطق.

وأضاف أن الزيارة تأتي لمتابعة الأوضاع في القطاع عقب العدوان الإسرائيلي الأخير وما كان له من تبعات كبيرة على واقع السكان، والآثار والخسائر البشرية والمادية التي أحدثها.

وأشار إلى انه سيتم على هامش الزيارة أيضاً توقيع اتفاقية تمويل الاتحاد الأوروبي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " للعام 2022.

ولفت عثمان إلى أن الوفد سيقوم أيضاً بزيارة لبعض المشاريع التي يمولها الاتحاد وكذلك العائلات التي تضررت منازلها والمباني التي تم استهدافها خلال العدوان الأخير.

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