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الصدر يدعو إلى تظاهرة مليونيه وسط بغداد

الصدر يدعو إلى تظاهرة مليونيه وسط بغداد
أنصار مقتدى الصدر
رام الله - دنيا الوطن
دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر إلى تظاهرة مليونيه سلمية في ساحة التحرير وسط بغداد.

ودعا حساب "وزير القائد" المقرب من زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم السبت، إلى تظاهرة مليونيه في جميع المحافظات للتوجه إلى بغداد.

وقال في بيان صحفي: بسمه تعالى.. هذا ندائي الأخير، وقد أبرأت ذمتي أمام ربي وأبي وشعبي.. بعد أن انقسم الاحتجاج إلى فسطاطين، صار لزاما علي أن أتحرى أي الفسطاطين أكثر عددا وأوسع تعاطفا عند الشعب العراقي بغض النظر عن انتماءاتهم".

وأضاف: "فبعد التوكل على الله تعالى وحسن توفيقه، أوجه خطابي هذا إلى الشعب العراقي الحبيب بعشائره وشرائحه وطوائفه ونسائه شيبا وشبانا وأطفالا، فإنني اليوم أعول عليكم بالمناصرة للعراق من أجل الإصلاح وإنقاذ ما تبقى منه لكي لا تكونوا لقمة سائغة للفساد والظلم والميليشيات والتبعية وأهواء الأحزاب الفاسدة والمتسلطة".

وتابع: "نعم، أعول عليكم وأتوسم منكم الشجاعة وعدم الخذلان، فهي نهاية الفرصة الأخيرة، وذلك من خلال مظاهرة سلمية مليونيه موحدة من جميع محافظات العراق ومناطقه وقراه وأحيائه بل ومن كل أزقته ومنازله للتوجه إلى العاصمة بغداد الحبيبة وإلى ساحة التحرير ثم إلى أخوتكم المعتصمين لمؤازرة الإصلاح حبا بالعراق، وذلك بزحف مليوني مهيب حاملين أعلام العراق وبيارق الإصلاح ورايات التحرر وبأصواتكم العالية التي تهز عروش الأشقياء ثم العودة إلى منازلكم سالمين آمنين".

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