الكيلة: مشافي الضفة مفتوحة لاستقبال جرحى قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت وزيرة الصحة مي الكيلة "إن المستشفيات في الضفة الغربية مفتوحة لاستقبال جرحى قطاع غزة لأنهم أبناء شعبنا، ونستقبلهم بكل الحب لتحملهم الظلم الغاشم للاحتلال الإسرائيلي".وأضافت الكيلة لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية اليوم السبت “تواصلنا مع أهلنا في غزة وطالبنا الاحتياجات التي أوصلناها إلى المخازن ونزود مخازن الصحة بغزة دائما بنسبة 40 في المئة، مما لدينا من أدوية وغيرها، وأرسلنا إضافي للطوارئ نتيجة الحالة التي عاشها القطاع بسبب الحرب”.وتابعت: “تم تزويد مخازن الوزارة في قطاع غزة، بكافة احتياجاتها، وذلك عقب العدوان الإسرائيلي على القطاع”.وسبق أن أرسلت وزارة الصحة الخميس الماضي، أدوية ومستلزمات طبية إلى قطاع غزة، بهدف تعزيز المنظومة الصحية في ظل تزايد اعتداءات الاحتلال على القطاع.