دولي

هنية يهاتف وزير الخارجية السوداني معزيا بضحايا السيول

هنية يهاتف وزير الخارجية السوداني معزيا بضحايا السيول
هنية
رام الله - دنيا الوطن
قدّم رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية التعازي لوزير الخارجية السوداني علي الصادق علي في ضحايا السيول التي اجتاحت ولايتي نهر النيل والنيل الأبيض، وتسبّبت في العديد من الخسائر البشرية والمادية.

وأعرب هنية خلال اتصال هاتفي عن التضامن مع جمهورية السودان والشعب السوداني، "سائلًا المولى الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى، وأن ينعم على السودان بالأمن والوحدة والسلام".

من جهته، شكر وزير الخارجية السوداني، رئيس الحركة على الاتصال، متمنيًا النصر لشعبنا، والحياة الآمنة الكريمة في ظل تحرير فلسطين من الاحتلال.

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