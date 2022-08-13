الاحتلال ينقل الأسير مناصرة إلى عزل "هشيكما" في عسقلان

رام الله - دنيا الوطنقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، تحويل الأسير أحمد مناصرة من سجن "ايشل" في بئر السبع، إلى قسم العزل في سجن "هشيكما" في عسقلان.وقال خالد زبارقة محامي الأسير مناصرة، إن جلسة ستعقد يوم الثلاثاء المقبل، في المحكمة المركزية في بئر السبع للنظر في طلب سلطة السجون الإسرائيلية تمديد العزل الانفرادي بحق الأسير مناصرة.وأوضح أن طاقم الدفاع قدم استئناف للمحكمة المركزية في بئر السبع على قرار لجنة تصنيف الملف كملف "إرهاب" وعلى قرار رفض لجنة الثلث، الإفراج عن مناصرة، مضيفاً "نحن في انتظار تحديد موعد للنظر في الاستئناف".