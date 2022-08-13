الاحتلال يجدد منع رائد صلاح من السفر

رام الله - دنيا الوطنجددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منع الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل منذ العام 1948 من السفر إلى الخارج.وأفادت مصادر حقوقية أن سلطات الاحتلال جددت أمر منع الشيخ رائد صلاح من السفر خارج البلاد بذريعة "أسباب أمنية"، حتى تاريخ 13 أيلول/ سبتمبر قابلة للتمديد إلى 6 أشهر بحسب ما جاء في "أمر المنع".وفي منتصف فبراير الماضي، أصدرت وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال أياليت شاكيد قرارا بمنعه من السفر لمدة شهر قابلة للتمديد لمدة 6 أشهر.وقالت سلطات الاحتلال في حينه، إن القرار جاء للحيلولة دون استئناف الشيخ صلاح نشاطه بالخارج لصالح الحركة الإسلامية.