انتخاب أيمن عودة رئيساً لقائمة الجبهة الديمقراطية لانتخابات الكنيست

رام الله - دنيا الوطنأُعيد اليوم السبت، انتخاب عضو الكنيست الإسرائيلي، أيمن عودة رئيسًا لقائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التي ستخوض الانتخابات المقبلة في الأول من نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.وأكدت الجبهة أن عودة حصل على غالبية الأصوات في مؤتمر المجلس الانتخابي للجبهة الذي انطلقت أعماله في شفا عمرو اليوم بحضور المئات من نشطاء وأعضاء كنيست من حزب الجبهة.ولم يُعلن عن عدد الأصوات التي حصل عليها عودة مقابل منافسه وئام شبيطة، في حين تم انتخاب عايدة توما سليمان في المرتبة الثانية في قائمة المرشحين، وعوفير كاسيف في المرتبة الثالثة.