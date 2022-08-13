تقرير: الاحتلال يخطط لإقامة تكتل استيطاني جديد على أراضي محافظة سلفيت ‎‎‎‎





وزعمت تلك الجمعيات أنه في العام 1924 تم شراء 453 دونماً جنوب شرق القدس-بلدة أبوديس ، لكن وقعت أحداث ثورة البراق عام 1929 وحالت دون ذلك . وادعت الجمعيات الاستيطانية انها تمكنت من استكمال تسجيل 371 دونماً في الطابو من واقع سجلات الانتداب البريطاني . أما الأراضي التي كانت مسجلة في السجل الاردني-( أملاك عدو) فقد انتقلت إلى الوصي العام في وزارة القضاء في اسرائيل .





والقطعة التي زعم محققو "دائرة أملاك الغائبين" تعود لعائلات يهودية تبلغ مساحتها 16 دونمًا ويطلق عليها بير السنة هي من المواقع التي تم الاعلان عنها تحت أعمال التسوية- تحت حوض رقم ٣١٧٣٥- من أراضي أبو ديس ، حيث أصبحت مسجلة في الطابو بأسماء جمعيات استيطانية. وهذه الأراضي تقع ضمن أحواض وأراضي بملكية ثابتة في الطابو بأسماء عائلات مقدسية مثل غوشة وعائلة الحسن وغيرها، وأستغلها أهل أبو ديس وبنوا عليها، ومن جملة ذلك مبنى المجلس التشريعي وكلية الشريعة الأسلامية ومركز إحياء التراث.





ومعلوم أن الاحتلال كان قد قام بتحول فندق (كليف) إلى مركز وقاعدة لحرس الحدود، بحجة أن الفندق "أملاك غائبين" وزعم محققون إسرائيليون أمام دائرة الاراضي / تسوية الأراضي في العام 2021 أن هذه المنطقة التي يطلق عليها منطقة "أ" يملكها يهود وقدموا الاثباتات التي زعموها إلى المحكمة المركزية في القدس التي صادقت على تلك المزاعم ونقلت الأرض لملكية حارس أملاك الغائبين بصورة مؤقتة، ومنهم إلى "عطيرت كوهنيم".



وفي محافظة رام الله والبيرة أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، قراراً بهدم فوري لمدرسة عين سامية المقامة على أرض تبرع بها مواطن من بلدة كفر مالك.وتم تدشين المدرسة منتصف شهر كانون الثاني الماضي، بتنسيق مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية وبتمويل أوروبي من خلال إحدى المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين.





وكان محامو مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، قدموا التماساً نيابة عن المتبرع بالأرض ، ضد قرار هدم المدرسة الصادر بتاريخ 28 نيسان الماضي.وخيرت قاضية المحكمة الإسرائيلية الملتمسين إما بالهدم الذاتي للمدرسة بتاريخ محدد، أو أن يتم الهدم من قبل جرافات الجيش الإسرائيلي، وفي هذه الحالة سيدفع الملتمسون تكاليف الهدم إضافة إلى مصاريف المحكمة، وغرامة عالية جداً لم تحددها، وفي السياق أعلن ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفِن كون فون بورغسدورف أن قرار إسرائيل هدم المدرسة غير قانوني، ويتنافى مع القانون الدولي الإنساني".





وأشار إلى أن المدرسة شُيّدت بدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي، من أجل خدمة الطلبة وتوفير التعليم المدرسي لهم وهدم المدرسة يعني أن الطلاب مجبرون على السير نحو 9 كيلومترات من أجل الوصول إلى أقرب مدرسة، عبر طريق محاطة بالمستوطنات، الأمر الذي يهدد حياتهم"وطالب بوقف "قرار الهدم، بشكل فوري"وذكر المسؤول الأوروبي، أن السفراء والممثلين سينقلون لعواصم بلادهم معاناة السكان في عين سامية وأيضا في منطقة مَسافر يطّا جنوبي الخليل، المهددة هي الأخرى بالهدم.وتابع: "علينا دعمهم بتوفير مقومات الصمود، وعدم السماح بهدم تلك التجمعات".



على صعيد آخر لا زالت سلطات الاحتلال تماطل في إخلاء البؤرة الاستيطانية (حومش) التي أقيمت بشكل غير قانوني على أراضي خاصة لسكان قرية برقة الى الشمال من مدينة نابلس ، حيث أخطرت سلطات الاحتلال المحكمة الإسرائيلية العليا بأنها لا تعتزم إخلاء تلك البؤرة الاستيطانية ورفضت تحديد موعد لإخلاء البؤرة الاستيطانية غير القانونية. وطالبت حكومة الاحتلال من قضاة المحكمة العليا عدم التدخل في مسألة إخلاء "حومش"، مدعية أن أجهزة أمن الاحتلال تفرض حظر البناء في البؤرة الاستيطانية المذكورة ، وتفرض قانون فك الارتباط الذي يمنع المستوطنين من دخول الموقع.





وتزعم مصادر الحكومة الإسرائيلية أن القوات الأمنية تعمل على تطبيق قانون تنفيذ فك الارتباط في المنطقة، بما في ذلك أمر فك الارتباط وأمر الترسيم ، الذي يمنع الإسرائيليين من دخول المستوطنة التي تم إخلاؤها والبقاء في منطقتها وذلك وفقا لتعليمات المستوى السياسي الذي يفحص الأمور بشكل مستمر في ضوء جملة الاعتبارات المتعلقة بالموضوع. وكانت سلطات الاحتلال قد أخلت مستوطنة "حومش" كجزء من خطة فك الارتباط الإسرائيلية أحادية الجانب في عهد رئيس الحكومة الأسبق ، أريئيل شارون، في آب/ أغسطس 2005ومنذ ذلك الحين، أصبح بقاء المستوطنين في البؤرة الاستيطانية غير قانوني بموجب القانون الإسرائيلي فضلا عن الدولي، لكن منذ عام 2009 تم تأسيس مدرسة دينية (يشيفا) في "حومش"، يدرس ويعيش فيها عشرات المستوطنين.



ووفي تطور يلقي الضوء على الدور الخطير الذي تقوم به بعض الجامعات في اسرائيل تجري جامعة بار إيلان عمليات تنقيب أثرية في موقع "خربة تبنة" بالقرب من النبي صالح شمال رام الله. ويتهم سكان القرية من الفلسطينيين الجامعة بالقيام بحفريات على أراض خاصة بهم، لكن الجامعة الإسرائيلية ادعت بحسب الإدارة المدنية أن هذه "أراضي دولة".وقرار إجراء الحفريات الأثرية في الضفة الغربية غير عادي، ومعظم علماء الآثار الإسرائيليين لا يقومون بالتنقيب في الضفة لأن المجلات الدولية تميل إلى رفض نشر مقالات حول عمليات التنقيب في المناطق المحتلة لأن هذا مخالف للقانون الدولي.





ويحظر البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي، الذي لم توقع عليه إسرائيل، قوة الاحتلال من الحفر في الأراضي المحتلة باستثناء عمليات التنقيب الإنقاذية الضرورية لحماية للوقع .ووفقا لجامعة بار إيلان، فإن الموقع الأثري كان مأهولا بالسكان في العصر البرونزي.





وناشد أهالي قرى النبي صالح وبيت ريما ودير نظام، الإدارة للدنية الإسرائيلية بوقف هذه الحفريات لأنها قائمة على أراض خاصة،ولديهم أوراق ضريبة الأملاك الأردنية التي تثبت ملكيته للأرض.



وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:



القدس:





هدمت آليات الاحتلال غرفتين سكنيتين في بلدة العيسوية تعود ملكيتهما للمواطن هشام الداري؛ بحجة عدم الترخيص يذكر أن آليات الاحتلال هدمت مغسلة سيارات في العيسوية تعود ملكيتها للداري، قبل نحو أسبوعين، بحجة عدم الترخيص. كما هدمت 9 "بركسات"، في تجمع عرب الكعابنة البدوي، شمال شرق القدس المحتلة.خمسة منها سكنية، تأوي 25 مواطنا من عرب الكعابنة، وأربعة منها زراعية بحجة عدم الترخيص. وأجبرت المواطن منير الرجبي على هدم منزله في حي الأشقرية في بيت حنينا، بحجة البناء بدون ترخيص.وتبلغ مساحة المنزل 50 مترا مربعا، واقتحمت آليات بلدية الاحتلال مخيم شعفاط برفقة قوات من شرطة الاحتلال، وجرفت ارضية منزل قيد الإنشاء في منطقة رأس خميس بالمخيم، تعود ملكيته لعائلة حمود، بحجة البناء دون ترخيص. وسلمت طواقم من بلدية الاحتلال الباحث المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب قرارًا بهدم القسم الثاني من المنزل، بحجة البناء دون ترخيص في حي البستان ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك.



رام الله:





أقدم مستوطنون على حرق مركبة بقرية ترمسعيا شمال مدينة رام الله بعد الاعتداء على صاحبها وسرقوا مبلغا ماليا كما أحرق مستوطنون أراض زراعية تقدر بعشرين دونما وأشجار زيتون في المنطقة الشمالية من بلدة نعلين غرب رام الله، حيث أتت على أشجار زيتون معمرة ومزروعات في المكان.وفي ذات السياق، اعتدى مستوطنون على مركبات عند مستوطنة "حلميش" شمال غرب رام الله، وسط استفزازات للمواطنين والصراخ عليهم بحماية قوات الاحتلال.



الخليل:





هدمت قوات الاحتلال غرفتين من الطوب والصفيح شرق يطا في قرية الديرات، في منطقة باروق، للمواطن ربيع الجعبري.و استولت على أراضي في بلدة سعير شمال الخليل.بعد ان أصدرت قرارا بوضع اليد على أراضي في سعير حوض (4) منطقة عقبة الربيعة لتوسيع شارع "واد سعير"، لتسهيل مرور المستوطنين ، علما أن عملية توسعة الشارع ستطال مساحات واسعة من الأراضي وستؤدي إلى اقتلاع عشرات الأشجار المثمرة. واقتحم عشرات المستوطنين، قرية التواني بمسافر يطا جنوب الخليل وأدوا طقوسا تلمودية في كهف أثري بالمنطقة.كما حطمت مجموعة من المستوطنين مركبات مواطنين في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل، ورشقوا منازل وعدة مركبات للمواطنين بالحجارة وحطموا زجاج عدد منهاو جرفت آليات الاحتلال نحو ١٢ دونماً من أراضي المواطن محمد سلامة في خلة سلامة، واقتلعت عشرات أشجار الزيتون في بلدة ترقوميا شمالي الخليل. واقتحم مئات المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي،ساحات الحرم الابراهيمي الشريف حيث انطلقوا في مسيرة استفزازية من البؤرة الاستيطانية "بيت هداسا" الدبويا وسط مدينة الخليل، باتجاه الحرم الابراهيمي الشريف، و اقتحموا الساحات الخارجية للحرم، واقاموا حفلا صاخبا رفعوا خلاله اعلام الاحتلال ورددوا الهتافات العنصرية ضد المواطنين.



بيت لحم:





نصب مستوطنون من "افرات" ، بيتا متنقلا "كرفانا" في أراضي خلة النحلة قرب قرية واد رحال على أرض، تعود لمواطنين من قرية أرطاس في تكريس مخطط احتلالي بأنها أراضي دولة..كما اقتلع مستوطنون،(150) شتلة زيتون ودمروا مزروعات صيفية في منطقة واد سالم في أراضي بلدة الخضر بمحاذاة مستوطنة "نافيه دانيال، على مساحة تقدر بـ ــــــــ13 دونما، وهدمت قوات الاحتلال منزلا مأهولا في منطقة المنشية قرب بلدة تقوع، يعود للمواطن أمين الرجبي وتبلغ مساحته 100 متر مربع بحجة عدم الترخيص.





وأخطرت مواطنين فلسطينيين بإخلاء أرضهما في بلدة بتير، غرب بيت لحم، في منطقة (مراح صلاح)، شرق البلدة، وإعادتها إلى ما كانت عليها سابقا"وتبلغ مساحة الأرض 14 دونما، من مجموع 21 دونما، يملكها مواطنون من عائلة عليان كما هدمت متجرا لبيع الاخشاب بحجة عدم الترخيص في قرية حوسان غرب بيت لحم ومنزلا مأهولا في منطقة المنشية قرب بلدة تقوع مساحته 100 متر مربع بحجة عدم الترخيص.



نابلس:





تصدى أهالي قرية عوريف جنوب نابلس لهجوم مستوطنين من مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي ست بلدات وقرى جنوب نابلس، حيث هاجموا منازل المواطنين الواقعة في الجهة الشرقية من القرية إلا أن الأهالي تصدوا لهم واندلعت مواجهات في المنطقة عقب تدخل قوات الاحتلال لتأمين الحماية للمستوطنين.و أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، نتيجة قمع قوات الاحتلال بقنابل الغاز والصوت الأهالي الذين تصدوا لاقتحام مستوطنين خان اللبن الشرقية، جنوب نابلس لتأدية طقوسهم التلمودية فيه، بحماية قوات الاحتلال.



الأغوار:





اقتحمت طواقم تابعة لمجلس مستوطنات الاغوار خياما في خلة مكحول بالأغوار الشمالية برفقة جيش الاحتلال واخطرت سلطات الاحتلال المواطن عبد الرحمن حسان اسبيتان في بلدة الجفتلك شمال أريحا، بهدم منزله قيد الانشاء، الذي تقدر مساحته بـ90 مترا مربعا، وأمهلته حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري ليهدمه بنفسه. كما سلمت المزارع حسين صالح دراغمة، من قرية مرج نعجة شمالا، اخطارا هو الآخر بالفترة ذاتها، بهدم بركة مياه زراعية تعود له، بسعة 1200 كوب، تمد الأراضي الزراعية بالمياه اللازمة الامر الذي من شأنه ان يهدد مساحات زراعية واسعة بالجفاف، وسلطات الاحتلال تستهدف الزراعات الفلسطينية والمشاريع الناجحة في تلك المناطق. وأخطرت بوقف العمل في بركة تجميع مياه وغرفة سكنية في منطقة أم العبر بالأغوار الوسطى واقتحمت قوات الاحتلال تجمع عرب الزواهرة في بداية قرية العوجا وهدمت مسكنا من الطوب والصفيح وحظيرة أغنام. كما اقتحمت تجمع الواد الأحمر البدوي قرب معسكر الاحتلال في فصايل وأخطرت بهدم أربعة مساكن تعود لعائلات: عواد سليمان مليحات، واسماعيل سواركة، وابراهيم ابو عروج، وسليمان كعابنة. ودمر مستوطنون، جزءا من خط مياه في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.يغذي أكثر من 300 دونم، تم تنفيذه من قبل مؤسسات دولية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.



رام الله - دنيا الوطنأصدر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، اليوم السبت، تقريره الأسبوعي، حول الاستيطان، مؤكداً أن سلطات الاحتلال تخطط لإقامة تكتل استيطاني جديد على أراضي محافظة سلفيت.وفيما يلي نص التقرير وفق ما وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:تعيش محافظة سلفيت التي لا يزيد عدد سكانها على خمسة سبعين ألفا ، موزعين على تسعةَ عشرَ تجمعاً سكانيا معاناة مستمرة مع الاستيطان منذ بدأ في العام 1975 يتوسع في مشاريعه الاستيطانية في المنطقة ، التي تشكلُ حلقةَ وصلٍ ضمنَ امتدادٍ يربطُ الساحلَ الفلسطينيَ بغور الأردن. الموقعُ الاستراتيجيُ للمحافظة جعلَها نقطةَ استهدافٍ للاحتلالِ الاسرائيلي ، فصادرَ مساحاتٍ واسعةً من أراضيها ، وحاصرَها بالمستوطناتِ. اربعة وعشرون تجمعًا استيطانيا يحيط بسلفيت.. أكبرها مستوطنة “أريئيل” التي يقطنها نحو خمسة وعشرين ألف مستوطن ، وهي ثاني أكبر تجمع استيطاني في الضفة الغربية بعد مستوطنة “معاليم أدوميم” على مشارف القدس . وتعيش محافظة سلفيت ببلداتها وقراها معاناة شديدة وحالة من التمزق بفعل ممارسات الاحتلال ، مع تصاعد وتيرة الاستيطان ، وجدار العزل العنصري ، والتلوث البيئي الناتج عن مخلفات المستوطنات خاصة المناطق الصناعية ، وسرقة آلاف الدونمات الزراعية، ومصادر المياه الجوفية، وطمس معالمها التاريخية والدينية.مؤخرا صادقت سلطات الاحتلال على مخطط استيطاني لإنشاء مستوطنة جديدة على أراض فلسطينية تتبع لبلدة دير استيا في محافظة سلفيت . وتبلغ مساحة الأراضي الفلسطينية المنوي الاستيلاء عليها بموجب هذا المخطط الاستيطاني 259 دونما، في الحوض رقم (2) والحوض رقم (8) من أراضي بلدة دير استيا. ويدعو المخطط الاستيطاني الى إقامة 381 وحدة استيطانية في المستوطنة الجديدة ، إضافة إلى مبان عامة ومناطق مفتوحة وشوارع لربط المستوطنة الجديدة بمحيطها الخارجي .وتتوسط المستوطنة الجديدة مستوطنتي "ريفافا" شرقا، و"كريات نتيافيم" غربا ، الأمر الذي يؤشر على نوايا سلطات الاحتلال خلق تجمع استيطاني جديد يضم المستوطنات الثلاث السابقة الذكر ، إضافة إلى مستوطنة "بركان" الصناعية في الجهة الجنوبية ، علما أن الأراضي التي تم استهدافها بالمخطط الاستيطاني تخضع لما يطلق عليه الاحتلال "بمناطق نفوذ المستوطنات" والذي فتح المجال أمام تطور معظم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة على امتداد أعوام الاحتلال.كما تتسارع خطوات الاحتلال لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في الاغوار الفلسطينية ، حيث تؤكد جميع المؤشرات وجود مخطط إسرائيلي جديد، لتعزيز ودعم الاستيطان في الأغوار الشمالية ضمن المساعي لطرد سكانها تنفيذا لسياسة تطهير عرقي واضحة ونهب وسرقة المزيد من الأراضي والمساحات خاصة في قرية الفارسية .وتفيد مصادر المكتب الوطني أن لجنة الاستيطان الإسرائيلية، تقوم منذ أكثر من شهر بالتضييق على المواطنين في القرية، إضافة إلى تجريف الجبال المحيطة بها، والأخطر ، نصب اعلانات كتب عليها مشروع "إقامة وإنشاء جامعة" للمستوطنين"، إضافة إلى مرافق حيوية مثل المتنزهات ومناطق ترفيهية لهم حيث يوفر الجيش الإسرائيلي كل الدعم للمستوطنين، وجرافات الاستيطان التي تقوم بتجريف وتدمير معالم الجبال القريبة من الفارسية، ونقل الأتربة إلى مناطق سكنية يقطنها الأهالي وقريبة من أماكن سكناهم.وفي محافظة القدس دائرة الأراضي والاستيطان الإسرائيلية بنقل ملكية مساحة واسعة من أراضي أبو ديس ورأس العامود والسواحرة بصورة سرية لصالح جمعيات استيطانية من بينها (عطيرت كوهنيم) وذلك لبناء حي استيطاني جديد تحت مسمى "كدمات تسيون" وذلك على خلفية مزاعم قديمة يروج لها الاحتلال عن شراء مجموعة من اللاجئين اليهود مطلع القرن الماضي مساحة كبيرة من الأراضي في ابو ديس والسواحرة ورأس العامود. وأعلنت وزارة القضاء الإسرائيلية استكمال إجراءات سرية لنقل ملكية الأرض بصورة مؤقتة إلى "الدولة"، عبر معلومات قدمها محققون استأجر خدماتهم "حارس أملاك الغائبين"حول شراء يهود في مطلع القرن الماضي وحصلوا مؤخرًا على مصادقة المحكمة المركزية على نقل الملكيات للجمعية اليهودية.