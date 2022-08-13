شؤون فلسطينية

"رأيته هيكلاً عظمياً".. زوجة الأسير عواودة تزور زوجها وتكشف تطورات وضعه الصحي

"رأيته هيكلاً عظمياً".. زوجة الأسير عواودة تزور زوجها وتكشف تطورات وضعه الصحي
الأسير خليل عواودة
رام الله - دنيا الوطن
قالت زوجة الأسير خليل عواودة، المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال، لليوم 155 على التوالي، إن زوجها، الذي قامت بزيارته اليوم السبت، يعاني وضعاً صحياً صعباً.

وأوضحت وفق ما نقلت مصادر محلية، إنها رأت زوجها هيكلاً عظمياً أمامها وملامح وجهه مختفية، مؤكدة بأن زوجها في وضع صحي خطير، ويعاني فقدان الذاكرة.

ويواصل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه عن الطعام منذ 155 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري، وسط ظروف صحية حرجة جدا.

وكانت محكمة (عوفر) العسكرية سمحت أمس الخميس لمحامية الأسير عواودة بزيارته بشكل عاجل، برفقة طبيب مختص، لمعاينته وإعداد تقرير طبي حول حالته الصحية، لتقديمه للمحكمة، التي ستنظر يوم الأحد المقبل بالاستئناف المقدم له.

ويعاني عواودة القابع في سجن "الرملة" من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس، ودُوار شديد، وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

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