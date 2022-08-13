المطران حنا: الاحتلال يعتبر قتل الفلسطينيين إنجازاً

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم السبت، إن" وحشية الاحتلال وصلت الى درجة يعتبرون فيها دماء شهداءنا الزكية سجل إنجازات للاحتلال وسياساته الظالمة" .وأضاف حنا: "شهداؤنا يرتقون ورصاصات الاحتلال الغاشمة تستهدف أبناءنا وهذه سياسة يعتبرها الاحتلال بطولة ما بعدها بطولة في حين انها اجرام منظم بكل ما تعنيه الكلمة من معاني".وتابع: أن الاحتلال قادر بترسانته العسكرية ورصاصاته الغادرة على ان يستهدف ويقتل ويعتدي على أبناء شعبنا ولكنه لن يتمكن من النيل من إرادة هذا الشعب وصموده واباءه وتشبثه بحقوقه وثوابته.وقال: إننا "نقف إجلالا وإكراما ووفاء لتضحيات الشهداء موجهين تحية الاحترام والمحبة لأسرهم ومؤكدين للعالم بأسره بأن هذا الشعب الذي يبذل هذه التضحيات ويقدم هذه الدماء الزكية لا بد ان ينال حريته ويستعيد حقوقه".