شؤون فلسطينية

شاهد: احتفال لطلبة الثانوية العامة بعد العدوان الأخير على القطاع

شاهد: احتفال لطلبة الثانوية العامة بعد العدوان الأخير على القطاع
جانب من الاحتفال
رام الله - دنيا الوطن
بأجواء من الفرح والسعادة، واستكمالًا لسلسة الاحتفالات بنجاح طلبة الثانوية العامة في مدينة غزة، وذلك بعد انقطاع دام لأيام نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، نظم مركز (Steps Academy) في مدينة غزة، الخميس الماضي، حفلًا لتكريم طلبته الناجحين في الثانوية العامة.

وتقدّم رئيس قسم التسويق الرقمي في جامعة القدس المفتوحة، عبد الله الخضري، بالتهنئة والتبريكات للطلبة الخريجين والناجحين في الثانوية العامة.

من جانبه، توجه مدير مركز (Steps Academy)، محمد الصوري، بالشكر والتبريكات لطلبة المركز على النجاح الباهر الذي حققوه، وتمنى لهم حياة جامعية سعيدة.

قالت الطالبة ملك أبو وطفة، الحاصلة على معدل 90.7% من الفرع الأدبي، إن تجربتها خلال فترة التوجيهي كانت صعبة، لكنها تمكنت من تخطي تلك الصعوبات والحواجز، كما أعربت عن رغبتها بدراسة تخصص تكنولوجيا المعلومات في الجامعة.

ومن جانبها، عبرت الطالبة فرح مطر، الحاصلة على معدل 93.1% من الفرع الأدبي، عن سعادتها العارمة بما حصدت خلال فترة الثانوية العامة، وأضافت أنها التحقت بالجامعة الإسلامية لدراسة تخصص البرمجيات.


 


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