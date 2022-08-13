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بالأسماء.. تعديل وزاري في مصر يطال 13 حقيبة وزارية

بالأسماء.. تعديل وزاري في مصر يطال 13 حقيبة وزارية
مجلس النواب المصري
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس مجلس النواب المصري، اليوم السبت، عن أسماء الوزراء الجدد في حكومة مصطفى مدبولي، حيث شمل تعديل وزاري، 13 حقيبة وزارية.

ومن بين الوزراء الجدد، اللواء محمد محمد صلاح الدين وزيراً للإنتاج الحربي، محمد أيمن عاشور وزيراً للتعليم العالي، و د. خالد عبد الغفار وزيراً للصحة والسكان.

كما تم تعيين سها سمير ناشد وزيرة للهجرة، هانى سويلم وزيراً للموارد المائية، أحمد عيسى، وزيراً للسياحة والآثار في مصر.

وتم تعيين أحمد سمير علي صالح، وزيراً للتجارة والصناعة، والفريق محمد عباس حلمي هاشم وزيراً للطيران المدني، كما سيتولى حسن محمد حسن شحاته، حقيبة القوى العاملة، ونيفين يوسف الكيلانى، حقيبة الثقافة.

ويتولى اللواء هشام أمنة، حقيبة التنمية المحلية، ومصطفى كمال عصمت سيصبح وزيراً لقطاع الأعمال العام.

وعقد البرلمان المصري اليوم السبت، جلسة طارئة، للنظر في تعديل وزاري مرتقب، في حكومة مدبولي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعا رسمياً البرلمان للانعقاد للنظر في التعديل الوزاري، مشيراً إلى أن "التعديل الوزاري يأتي لتطوير الأداء الحكومي داخلياً وخارجياً".


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