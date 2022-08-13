غزة: "الاتصالات" تعلن عن انجاز مشروع الترميز البريدي في المحافظات الجنوبية



ورحب مدوخ بالحضور، موضحاً أن مشروع الترميز البريدي في المحافظات الجنوبية يعتبر وطني أساسي لعمل البريد ومن المشاريع المهمة التي قامت بها وزارة الاتصالات بالشراكة مع

المؤسسات المختصة.





وأشار مدوخ إلى أن المشروع يشكل ركيزة أساسية في عمل البريد لأنه يمنح المباني والمنشآت رموز فريدة تدل على موقعها الجغرافي لتسهيل عملية تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، والمساهمة في إنشاء نظام عنونة فلسطيني حديث وأساسي يسهل

عملية البريد، منوها ً أنه سيصبح لكل مبنى أو منشأة فلسطينية عنوان بريدي رسمي خاص به ومعتمد محليا ودوليا ويسهل الوصول إليه في إثبات الحق الفلسطيني على الأرض.



وأوضح أن هذا المشروع يحمل مجموعة من الدلائل أبرزها العنوان الفلسطيني المستقل، والوحدة البريدية الفلسطينية ، والتحول الرقمي، وتعزيز التجارة الالكترونية، وتقديم الخدمات اللوجستية للمواطنين من خلال مؤسسات عديدة البلديات والإسعاف والطوارئ والدفاع المدني وخدمات التوصيل وغيرها، والعمل على تحقيق خلق فرص استثمار جديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.



وأضاف أن دور الوزارة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في ظل التطور المتسارع للتجارة الالكترونية، وتسهيل الانتفاع من الخدمات الالكترونية وحرصها على تقديم أفضل الخدمات البريدية بأفضل كفاءة مطلوبة من خلال التطوير والتأهيل المستمر لمكاتب البريد، والعمل على تطوير المنظومة الإلكترونية لإدارة عملية استلام وتسليم الطرود الخاصة بالمواطنين ، بالإضافة لتطبيق "بريدي" و المتوفر على الأجهزة الذكية.



وتابع م. مدوخ: أن الوزارة عملت على تطوير أدوات الدفع المسبق من خلال محفظة المستحقات، وبوابة الدفع المسبق للمعاملات الحكومية، ومحفظة الشراء الالكتروني لبنك البريد، والتي سيتم إطلاقها خلال المرحلة المقبلة، وكذلك منظومة بنك

البريد، وإطلاق تطبيق بنكي أون لاين، وتلزيم خدمات البريد الداخلي، وتأهيل (3) شركات للتوزيع.



وفي ختام كلمته شكر م. مدوخ كل من شارك في انجاز مشروع الترميز البريدي في المحافظات الجنوبية, والذي تم بالتنسيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الحكم المحلي والبلديات وبرنامج خلق فرص عمل SDC وبتنفيذ من برنامج التمكين الاقتصادي للشباب الممول من الوكالة السويسرية للتنمية

والتعاون، وتشغيل العديد من الخريجين بالتنسيق مع البلديات ووزارة العمل.



من جانبه أكدت وزارة الحكم المحلي التي تمثل رأس الهرم لقطاع الحكم المحلي والبنية التحتية، حيث تشرف على 25 هيئة محلية بلدية وخمسة مجالس مشتركة، وتحرص دوما على أن تقدم الأفضل من خلال ما تقوم به من أعمال تتمثل في الإشراف والمتابعة على أعمال الهيئات المحلية وربطها مع جميع المؤسسات الحكومية وتعزيز وتسهيل التواصل والتعاون.



وأضاف أن وزارة الحكم المحلي تسعى بشكل مستمر بالتعاون مع البلديات لتنفيذ كافة التسهيلات التي من شأنها التخفيف عن كاهل الموطنين طالما توفرت لدى الوزارة والبلديات الإمكانات المناسبة.



وبين أن مشروع الترميز البريدي هو أحد أقرب النماذج للعمل المشترك بين الجهات الحكومية والبلديات، والذي يعتبر أحد المشاريع الوطنية كونه سيسمح للمباني والمنشآت برموز بريدية تدل على موقعها الجغرافي لتسهيل تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، وبالتالي يصبح لكل مواطن فلسطيني وكل مبنى رمز بريد خاص رسمي وكل منشأة عنوانا لها.



كما وشكر مطير وزارة الاتصالات على دورها الأساسي في انجاز المشروع، وكذلك الهيئات المحلية الشريكة مع كافة المؤسسات المشاركة في المشروع.





وتحدث مطير أن الحكومة لديها مشروعين وهما توحيد الأنظمة والبلدية الذكية بالتعاون والتنسيق مع عدد من المؤسسات الحكومية، وخاصة وزارة الاتصالات من خلال الاستفادة من البرامج الحكومية القياسية في عمل الهيئات المحلية، أو من خلال إعادة تفعيل العمل بمشروع NSDI، والذي يمكن اعتبار مشروع الترميز البريدي كنواة العمل كون أنها عملت على حوسبة لترميز المباني رقميا.





وتابع أن نتائج المشروع لها طابع مخصص يفرض واقعا من خلال تقنيات البرمجة ونظم المعلومات الجغرافية، لافتاً أن وزارة الحكم المحلي بصدد الانتهاء من حوسبة النافذة الموحدة للمنشآت والحرف المركزية، ونظام لجان الأحياء، ونظام قلم الجمهور، ونظام الهيكلية التشغيلية، النظام المكاني والمعلوماتي.





من جانب آخر أكد م. إيهاب مشتهى ممثل برنامج خلق فرص عمل SDC أن انجاز مشروع الترميز البريدي في المحافظات الجنوبية الذي هو بتنفيذ من برنامج التمكين الاقتصادي للشباب الممول من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ساهم بشكل

كبير بتشغيل عدد 85 خريج وخريجة بالتنسيق مع البلديات ووزارة العمل.





وأوضح أن المشروع بحاجة إلى تحديث البيانات بشكل متواصل لتزايد عدد المباني والمنشآت في قطاع غزة من خلال إيجاد آلية لاستمرار المشروع مع كافة الجهات الشريكة.



كما وشكر م. مشتهى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاحتضانها المشروع وتسخير كافة امكانياتها وطواقمها لإنجازه بالتعاون مع المؤسسات الشريكة.





وفي ذات السياق قدم ومدير دائرة الأنظمة المركزية ورئيس اللجنة الفنية للمشروع م. محمد طومان شرح توضيحي عن مشروع الترميز البريدي في المحافظات الجنوبية منذ بداية العمل به وحتى إنجازه بمشاركة المؤسسات الشريكة وعدد 85 خريج وخريجة من مختلف التخصصات.



وبين م. طومان أن هذا المشروع يعتبر وطني بامتياز من خلال ربطه بالمحافظات الشمالية وبعد اعتماده من منظمة اتحاد البريد العالمي واعتماد حرف و 7 أرقام، مشيرا أنه تم العمل في المشروع من خلال منهجية وطنبة موحدة بين الضفة وغزة.

منوهاً أن العمل بالمشروع تم من خلال مخطط معتمد ومرجع لتقسيم محافظات قطاع غزة عن طريق البلديات المتعمد من وزارة الحكم المحلي.











وبين م. طومان أن هذا المشروع يعتبر وطني بامتياز من خلال ربطه بالمحافظات الشمالية وبعد اعتماده من منظمة اتحاد البريد العالمي واعتماد حرف و 7 أرقام، مشيرا أنه تم العمل في المشروع من خلال منهجية وطنبة موحدة بين الضفة وغزة.منوهاً أن العمل بالمشروع تم من خلال مخطط معتمد ومرجع لتقسيم محافظات قطاع غزة عن طريق البلديات المتعمد من وزارة الحكم المحلي.

جاء ذلك بحضور وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م. سهيل مدوخ ووكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير مطير ، ومدير عام الإدارة العامة للحكومة الذكية د. كمال المصري، ومدير الخدمات البريدية أ. منذر كراز، ومدير دائرة الأنظمة المركزية ورئيس اللجنة الفنية للمشروع م. محمد طومان، وممثل برنامج خلق فرص عمل SDC م. إيهاب مشتهى.