"المرور" بغزة: وفاة و20 إصابة في 44 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، اليوم السبت، إحصائية حوادث السير، خلال الأسبوع الماضي الممتد من السادس آب/ أغسطس حتى 12 آب/ أغسطس 2022.





وقالت شرطة المرور في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن" 44 حادث سير وقعت خلال الفترة المذكورة نتج عنها وفاة، و20 إصابة".





وفي تفاصيل الإصابات، أوضحت شرطة المرور والنجدة أنها جاءت كالآتي: "إصابة واحدة خطيرة، وتسع إصابات متوسطة، فيما أصيب 10 مواطنين بإصابات طفيفة.





وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 60 مركبة، من بينها 9 دراجات نارية، جرّاء تلك الحوادث.

رام الله - دنيا الوطن