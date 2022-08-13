شؤون فلسطينية

"المرور" بغزة: وفاة و20 إصابة في 44 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

"المرور" بغزة: وفاة و20 إصابة في 44 حادث سير خلال الأسبوع الماضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، اليوم السبت، إحصائية حوادث السير، خلال الأسبوع الماضي الممتد من السادس آب/ أغسطس حتى 12 آب/ أغسطس 2022.

وقالت شرطة المرور في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن" 44 حادث سير وقعت خلال الفترة المذكورة نتج عنها وفاة، و20 إصابة".

وفي تفاصيل الإصابات، أوضحت شرطة المرور والنجدة أنها جاءت كالآتي: "إصابة واحدة خطيرة، وتسع إصابات متوسطة، فيما أصيب 10 مواطنين بإصابات طفيفة.

وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 60 مركبة، من بينها 9 دراجات نارية، جرّاء تلك الحوادث.

أخبار ذات صلة

غزة: &#34;الاتصالات&#34; تعلن عن انجاز مشروع الترميز البريدي في المحافظات الجنوبية

غزة: "الاتصالات" تعلن عن انجاز مشروع الترميز البريدي في المحافظات الجنوبية

اتحاد المعلمين لـ &#34;الحكومة&#34;: عليكم تحمل مسؤولياتكم وإنهاء الملفات العالقة قبل أن تنفجر الأمور

اتحاد المعلمين لـ "الحكومة": عليكم تحمل مسؤولياتكم وإنهاء الملفات العالقة قبل أن تنفجر الأمور

الخليل: وفاة شاب في حادث سير ذاتي

الخليل: وفاة شاب في حادث سير ذاتي

بعد اتهام دحلان بـ &#34;التآمر&#34;.. (التيار الإصلاحي) يرد على خالد مشعل

بعد اتهام دحلان بـ "التآمر".. (التيار الإصلاحي) يرد على خالد مشعل

الاحتلال يعتقل مواطنيْن من رام الله ويستولي على تسجيلات كاميرات ببيت لحم

الاحتلال يعتقل مواطنيْن من رام الله ويستولي على تسجيلات كاميرات ببيت لحم

مشعل يتحدث عن علاقة حماس بالإخوان وكواليس الانقسام و&#34;تآمر دحلان&#34;

مشعل يتحدث عن علاقة حماس بالإخوان وكواليس الانقسام و"تآمر دحلان"

تصادم مركبتين تودي بحياة مواطن جنوب بيت لحم

تصادم مركبتين تودي بحياة مواطن جنوب بيت لحم

كم بلغ سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل؟

كم بلغ سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطنيْن من رام الله ويستولي على تسجيلات كاميرات ببيت لحم

الاحتلال يعتقل مواطنيْن من رام الله ويستولي على تسجيلات كاميرات ببيت لحم

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الثلاثاء

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الثلاثاء

الولايات المتحدة تُقدّم 14.5 مليون دولار كمساعدة مالية لشبكة مستشفيات القدس

الولايات المتحدة تُقدّم 14.5 مليون دولار كمساعدة مالية لشبكة مستشفيات القدس

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

&#34;الديمقراطية&#34; تصدر تصريحاً في مجزرة تل الزعتر

"الديمقراطية" تصدر تصريحاً في مجزرة تل الزعتر

وزير خارجية جمهورية طاجاكستان يؤكد على دعم بلاده الثابت لفلسطين

وزير خارجية جمهورية طاجاكستان يؤكد على دعم بلاده الثابت لفلسطين

إصابة شاب بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لتظاهرة سلمية في تقوع

إصابة شاب بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لتظاهرة سلمية في تقوع

على رأس وفد من &#34;المبادرة&#34;.. البرغوثي يشارك في عزاء شهداء نابلس

على رأس وفد من "المبادرة".. البرغوثي يشارك في عزاء شهداء نابلس

منوعات

بعد انتقاد صورتها مع نجلها.. هيدي كرم: لا أنظر للتعليقات السلبية

بعد انتقاد صورتها مع نجلها.. هيدي كرم: لا أنظر للتعليقات السلبية

نيللي كريم تنشر صورًا مع زوجها بمناسبة الذكرى الأولى لزواجهما

نيللي كريم تنشر صورًا مع زوجها بمناسبة الذكرى الأولى لزواجهما

شاهد... سيرين عبد النور و رامي عياش في قصة بوليسية

شاهد... سيرين عبد النور و رامي عياش في قصة بوليسية

إلهام شاهين تطمئن الجمهور على جورج وسوف برسالة له

إلهام شاهين تطمئن الجمهور على جورج وسوف برسالة له

&#34;العودة إلى مكاني السعيد&#34;.. هل قصد حسام حبيب شيرين بهذه العبارة؟

"العودة إلى مكاني السعيد".. هل قصد حسام حبيب شيرين بهذه العبارة؟

جيني إسبر تشوق المتابعين لفيلمها الجديد &#34;كازي روز&#34;

جيني إسبر تشوق المتابعين لفيلمها الجديد "كازي روز"

حسين الجسمي يسجل حفلاً تاريخياً أمام عشرات الآلاف داخل المسرح وخارجه بحفل خريف ظفار

حسين الجسمي يسجل حفلاً تاريخياً أمام عشرات الآلاف داخل المسرح وخارجه بحفل خريف ظفار

ميرهان حسين تظهر بملابس السباحة وتخضع لجسلة تصوير ملفتة للنظر

ميرهان حسين تظهر بملابس السباحة وتخضع لجسلة تصوير ملفتة للنظر

شاهد: فيفي عبده بملابس مغايرة تمامًا وصادمة على شاطئ الساحل الشمالي

شاهد: فيفي عبده بملابس مغايرة تمامًا وصادمة على شاطئ الساحل الشمالي

شاهد: أحمد حلمي يتقمص شخصية كوميدية وظهر بشكل مضحك

شاهد: أحمد حلمي يتقمص شخصية كوميدية وظهر بشكل مضحك

عربي

برلمان مصر يدعو لجلسة طارئة وتوقعات بإجراء تعديلات وزارية

برلمان مصر يدعو لجلسة طارئة وتوقعات بإجراء تعديلات وزارية

الداخلية التونسية تحبط أربع عمليات هجرة غير شرعية

الداخلية التونسية تحبط أربع عمليات هجرة غير شرعية

إصابة سورييْن باعتداء قوات الاحتلال بقذيفتي دبابة بريف القنيطرة الشمالي

إصابة سورييْن باعتداء قوات الاحتلال بقذيفتي دبابة بريف القنيطرة الشمالي

وزير الخارجية اليمني يصف ناقلة النفط &#34;صافر&#34; العالقة قبالة سواحل بلاده بأنها &#34;قنبلة موقوتة&#34;

وزير الخارجية اليمني يصف ناقلة النفط "صافر" العالقة قبالة سواحل بلاده بأنها "قنبلة موقوتة"