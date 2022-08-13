الخليل: وفاة شاب في حادث سير ذاتي

توفي شاب يبلغ من العمر (24 عاماً)، وأصيب آخر بجروح وذلك نتيجة تعرضهم لحادث سير ذاتي بدراجة نارية بمدينة دورا جنوب الخليل.





وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أنه بعد تعرض سائق الدراجة النارية مساء امس لفقدان السيطرة عليها الأمر الذي تسبب بانقلابها بجانب الطريق مما أدى لإصابة شابين كانا يستقلانها بجروح وصفت احداها بالخطيرة.





وأضاف ارزيقات، بأن الأطباء قد أعلنوا صباح اليوم عن وفاة المصاب متأثراً بجراحه الخطيرة.





وأكد ارزيقات إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

رام الله - دنيا الوطن