بعد اتهام دحلان بـ "التآمر".. (التيار الإصلاحي) يرد على خالد مشعل





وأكد "تيار الإصلاح الديمقراطي"، بأنه "لن ينزلق أبداً لمربع أي خلافٍ مع أي طرفٍ في فلسطين، ولن يسمح لأيٍ كان أن يسحبنا إلى الخلف أو يزج بنا في تناقضاتٍ لا تخدم قضيتنا الوطنية".

رام الله - دنيا الوطنوصف تيار الإصلاح الديمقراطي، بغزة، تصريحات رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، بشأن أحداث الانقسام عام 2007، بأنها "افتراءات ومغالطات بحق القيادي الفلسطيني، محمد دحلان.واتهم مشعل في تصريح لبرنامج "الجانب الآخر"، عبر قناة (الجزيرة)، دحلان، بـ "التآمر على حماس، إذ كان قد وعد قوى إقليمية ودولية بالقضاء على الحركة في بضعة أشهر -كما ذكرت تقارير صحفية- وأراد أيضا أن ينقلب على حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية"، وفق قوله.وعبّر تيار الإصلاح الديمقراطي في بيان له، عن استغرابه واستهجانه البالغ لما ورد على لسان مشعل، مشيراً إلى أن "اللافت هنا أن السيد مشعل كان هو شخصياً ذات يومٍ جزءاً من ماكيناتٍ سياسيةٍ وإعلاميةٍ طالما استهدفت مكانة ومواقف قائد التيار لسنواتٍ طويلة".وقال "التيار" إن "دحلان كان من السّباقين إلى الدعوة للوحدة الوطنية، وربطته علاقة استثنائية بقادة حركة حماس المؤسسين، ومن بينهم الشهداء عبد العزيز الرنتيسي وإسماعيل أبو شنب وغيرهم، وكان ممن دعوا للتسليم بنتيجة الانتخابات التشريعية عام 2006، وأن تتحمّل الحكومة المنتخبة مسؤولياتها في تقديم الخدمة للشعب الفلسطيني".