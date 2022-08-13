الداخلية التونسية تحبط أربع عمليات هجرة غير شرعية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية التونسية، يوم الجمعة، عن إحباط أربع عمليات هجرة غير نظامية بحرا خلال يومين، وإنقاذ وتوقيف 82 شخصًا شاركوا فيها.وبحسب موقع (سكاي نيوز عربية)، قالت الوزارة في بيان إن الوحدات البحرية التابعة للحرس الوطني العاملة في كافة سواحل البلاد تمكنت يومي 11 و12 آب/ أغسطس من "إحباط أربع عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 76 مجتازًا".وأضافت أن وحدات الحرس الوطني بمنطقتي قابس وجبنيانة وسط شرق البلاد تمكنت من "إلقاء القبض على ستة أشخاص كانوا يعتزمون المشاركة في إحدى عمليات اجتياز الحدود البحرية".وأشار البيان إلى أنه "حجز لديهم مبلغ مالي من العملة التونسية والأجنبية" لم تحدد قيمته، وفقما نقلت (فرانس برس).وكانت السلطات قد أعلنت نهاية الأسبوع الفائت اعتراض وإنقاذ نحو 280 مهاجرا غير نظامي 170 منهم يحملون جنسيات دول إفريقية والبقية من التونسيين.وأعلن خفر السواحل التونسيون في 18 تموز/ يوليو الفائت إنقاذ 455 مهاجرا في عمليات مختلفة خلال ليلة واحدة قبالة السواحل الجنوبية والشمالية والشرقية للبلاد.ومع تحسن الأحوال الجوية تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقا من السواحل التونسية والليبية نحو السواحل الإيطالية.ومنذ مطلع العام 2022 وحتى يوم 22 تموز/ يوليو وصل 34 ألف شخص بحرا إلى إيطاليا مقابل 25500 في الفترة نفسها من العام 2021، حسب إحصاءات وزارة الداخلية الايطالية.