عقب تعرضه للطعن.. سلمان رشدي تحت أجهزة التنفس وقد يفقد إحدى عينيه

رام الله - دنيا الوطنأكد وكيل أعمال الروائي البريطاني سلمان رشدي، أندرو ويلي، أن الأنباء ليست جيدة حول صحته، وقد يفقد على الأرجح إحدى عينيه، كما وتعرض كبده للطعن والتلف.وبحسب موقع (العربية)، قال وكيل الروائي رشدي: إن "تحت جهاز التنفس الصناعي، ولا يستطيع التحدث".وذلك بعد أن تعرض الروائي البريطاني، سلمان رشدي، للطعن خلال إلقائه كلمة في مؤسسة "تشوتوكوا"، بعدما هاجمه رجل يحمل سكيناً، وانهال عليه باللكمات والطعنات سقط على إثرها الكاتب الشهير أرضًا.وأكدت شرطة نيويورك تعرض رشدي لطعنة في العنق، مشيرة إلى أنه يعاني أيضا من إصابة طفيفة في الرأس.ونقل الكاتب عبر طائرة مروحية لتلقي العلاج بعد تعرضه للاعتداء.وأفاد وكيل أعمال رشدي بخضوع الكاتب للجراحة، فيما قالت حاكمة ولاية نيويورك إن رجل شرطة أنقذ حياة رشدي أثناء تعرضه للاعتداء.وكشفت شرطة نيويورك أن المهاجم اسمه هادي مطر، 24 عاما، من نيوجرسي، ولا يزال الدافع وراء الهجوم مجهولا.وأشارت الشرطة عقب الحادث بعدة ساعات إلى أن رشدي لا يزال يخضع لجراحة عاجلة، موضحة أن الحاضرين نجحوا في إسقاط المهاجم والقبض عليه.ويعد رشدي أحد الكتاب الأكثر شعبية وإثارةً للجدل في القرن العشرين، وهو مؤلفٌ وروائي بريطاني هندي. كتب العديد من الروايات والقصص القصيرة التي استمرت في جذب اهتمام كلٍّ من النقاد والجمهور حتى الآن.وكان قد أصدر المرشد الأعلى الإيراني، آية الله الخميني، فتوى بهدر دمه عام 1989 بسبب روايته "آيات شيطانية"، كما قدمت إيران جائزة بنحو ثلاثة ملايين دولار لمن يقتل الكاتب البريطاني رشدي.