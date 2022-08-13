الاحتلال يعتقل مواطنيْن من رام الله ويستولي على تسجيلات كاميرات ببيت لحم

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: نضال مروان حسين من بلدة جفنا، ونبيل قطامي من مخيم الجلزون، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.من جهة أخرى، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على تسجيلات كاميرات مراقبة جنوب بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فجار جنوبا، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة مثبتة على منزل يعود للمواطن عزات حسن ديرية.