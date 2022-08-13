تصادم مركبتين تودي بحياة مواطن جنوب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن يبلغ من العمر (24 عاماً)، من بلدة صوريف شمال الخليل مصرعه، جراء حادث سير تصادم بين مركبتين وقع جنوب مدينة بيت لحم.وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أن إشارة وصلت إلى غرفة عمليات الشرطة تفيد بوصول إصابتين لمشفى الحسين احداهما وصفت بالخطيرة حيث أعلن الأطباء عن وفاة احد المصابين وتم نقل الإصابة الأخرى إلى مستشفى الجمعية العربية وحالة المصاب الاخر لا تزال حرجة.وأضاف ارزيقات أن خبراء الحوادث تحركوا إلى المكان وتم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.