شؤون فلسطينية

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الثلاثاء

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الثلاثاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح ادني من  معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى  متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادني من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الاثنين، يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الثلاثاء، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية  الأخوة المواطنين من:

1-    التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2-    خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 28-20 28-20 30-20 بيت لحم 28-20 28-20 30-20
رام الله والبيرة 27-19 27-19 29-19 طولكرم 31-22 31-22 32-23
نابلس 29-20 29-20 31-20 قلقيلية 31-22 31-22 32-23
جنين 31-21 31-21 33-23 سلفيت 28-20 28-20 30-20
طوباس 32-22 32-22 34-24 روابي 29-20 29-20 31-20
الخليل 27-19 27-19 29-19 غزه 30-23 30-23 31-24
أريحا 37-25 37-25 39-26 خانيونس 30-23 30-23 31-24
الأغوار الشمالية 35-23 35-23 36-24 رفح 31-22 31-22 32-23

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل مواطنيْن من رام الله ويستولي على تسجيلات كاميرات ببيت لحم

الاحتلال يعتقل مواطنيْن من رام الله ويستولي على تسجيلات كاميرات ببيت لحم

مشعل يتحدث عن علاقة حماس بالإخوان وكواليس جديدة بشأن أحداث الانقسام و&#34;تآمر دحلان&#34;

مشعل يتحدث عن علاقة حماس بالإخوان وكواليس جديدة بشأن أحداث الانقسام و"تآمر دحلان"

تصادم مركبتين تودي بحياة مواطن جنوب بيت لحم

تصادم مركبتين تودي بحياة مواطن جنوب بيت لحم

كم بلغ سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل؟

كم بلغ سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل؟

الولايات المتحدة تُقدّم 14.5 مليون دولار كمساعدة مالية لشبكة مستشفيات القدس

الولايات المتحدة تُقدّم 14.5 مليون دولار كمساعدة مالية لشبكة مستشفيات القدس

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

&#34;الديمقراطية&#34; تصدر تصريحاً في مجزرة تل الزعتر

"الديمقراطية" تصدر تصريحاً في مجزرة تل الزعتر

وزير خارجية جمهورية طاجاكستان يؤكد على دعم بلاده الثابت لفلسطين

وزير خارجية جمهورية طاجاكستان يؤكد على دعم بلاده الثابت لفلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

&#34;الديمقراطية&#34; تصدر تصريحاً في مجزرة تل الزعتر

"الديمقراطية" تصدر تصريحاً في مجزرة تل الزعتر

وزير خارجية جمهورية طاجاكستان يؤكد على دعم بلاده الثابت لفلسطين

وزير خارجية جمهورية طاجاكستان يؤكد على دعم بلاده الثابت لفلسطين

إصابة شاب بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لتظاهرة سلمية في تقوع

إصابة شاب بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لتظاهرة سلمية في تقوع

على رأس وفد من &#34;المبادرة&#34;.. البرغوثي يشارك في عزاء شهداء نابلس

على رأس وفد من "المبادرة".. البرغوثي يشارك في عزاء شهداء نابلس

&#34;الضمير&#34; تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة المعتقل عواودة

"الضمير" تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة المعتقل عواودة

قاضي شرعي جديد من قطاع غزة يؤدي القسم القانوني أمام قاضي القضاة

قاضي شرعي جديد من قطاع غزة يؤدي القسم القانوني أمام قاضي القضاة

مصرع مواطن بحادث سير ذاتي في نابلس

مصرع مواطن بحادث سير ذاتي في نابلس

منوعات

شاهد: فيفي عبده بملابس مغايرة تمامًا وصادمة على شاطئ الساحل الشمالي

شاهد: فيفي عبده بملابس مغايرة تمامًا وصادمة على شاطئ الساحل الشمالي

شاهد: أحمد حلمي يتقمص شخصية كوميدية وظهر بشكل مضحك

شاهد: أحمد حلمي يتقمص شخصية كوميدية وظهر بشكل مضحك

شاهد: الظهور الأول بعد 9 سنوات لتوأم زينة وأحمد عز

شاهد: الظهور الأول بعد 9 سنوات لتوأم زينة وأحمد عز

شاهد: إطلالة جديدة لمروة راتب تغضب جمهورها وتصف نفسها بجميلة الجميلات

شاهد: إطلالة جديدة لمروة راتب تغضب جمهورها وتصف نفسها بجميلة الجميلات

شاهد: وصلة رقص تجمع بين عمرو دياب وأحمد حلمي

شاهد: وصلة رقص تجمع بين عمرو دياب وأحمد حلمي

شاهد: سيدة تحتضن كاظم الساهر خلال حفله الأخير بطريقة مثيرة.. وهذا ما فعله

شاهد: سيدة تحتضن كاظم الساهر خلال حفله الأخير بطريقة مثيرة.. وهذا ما فعله

شاهد: هند القحطاني تنفعل على متابِع معجب بها وتلقي هديته بالقمامة

شاهد: هند القحطاني تنفعل على متابِع معجب بها وتلقي هديته بالقمامة

الموت والحزن يفجع أحمد وكريم فهمي بأحد أفراد عائلته

الموت والحزن يفجع أحمد وكريم فهمي بأحد أفراد عائلته

مصرع يوتيوبر شهيرة في حادث سير مروع.. شاهد آخر صورة لها

مصرع يوتيوبر شهيرة في حادث سير مروع.. شاهد آخر صورة لها

شاهد: أحلام الشامسي تنهي خلافها مع أصالة بهذه الطريقة غير المتوقعة

شاهد: أحلام الشامسي تنهي خلافها مع أصالة بهذه الطريقة غير المتوقعة

عربي

إصابة سورييْن باعتداء قوات الاحتلال بقذيفتي دبابة بريف القنيطرة الشمالي

إصابة سورييْن باعتداء قوات الاحتلال بقذيفتي دبابة بريف القنيطرة الشمالي

وزير الخارجية اليمني يصف ناقلة النفط &#34;صافر&#34; العالقة قبالة سواحل بلاده بأنها &#34;قنبلة موقوتة&#34;

وزير الخارجية اليمني يصف ناقلة النفط "صافر" العالقة قبالة سواحل بلاده بأنها "قنبلة موقوتة"

مصر: إنقاذ 3 أشخاص واستمرار البحث عن رضيعة إثر انهيار &#34;كوبري&#34; العزيزية بالشرقية

مصر: إنقاذ 3 أشخاص واستمرار البحث عن رضيعة إثر انهيار "كوبري" العزيزية بالشرقية

الخرطوم.. الآلاف يخرجون في مسيرات جديدة للمطالبة بـ&#34;المدنية&#34;

الخرطوم.. الآلاف يخرجون في مسيرات جديدة للمطالبة بـ"المدنية"