الولايات المتحدة تُقدّم 14.5 مليون دولار كمساعدة مالية لشبكة مستشفيات القدس





ويشكل هذا التمويل الدفعة الأولى من التزام يصل إلى 100 مليون دولار، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن عنها خلال زيارته للشرق الأوسط.



وكان بايدن زار المنطقة، في 15 من تموز/يوليو الماضي، في جولة شرق أوسطية، شملت إسرائيل، ومدينتي القدس، وبيت لحم، والمملكة العربية السعودية.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الولايات المتّحدة اليوم الجمعة، تقديم مبلغ 14.5 مليون دولار لشبكة مستشفيات شرقي القدس، لضمان استمرارية تقديم العلاجات اللازمة والمنقذة للحياة لعشرات الآلاف من الفلسطينيين.