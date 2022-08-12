على رأس وفد من "المبادرة".. البرغوثي يشارك في عزاء شهداء نابلس

رام الله - دنيا الوطنتقدم د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية على رأس وفد من قيادة الحركة بالتعازي في عرين شهداء جيل النار الأبطال الثلاثة ابراهيم النابلسي، اسلام صبوح، وحسين طه معزيا أيضا في شهيد الخليل الذي لحق بركب اخوته الشهداء وهو مؤمن ياسين جبر.ووجه البرغوثي رسالته الى أهالي نابلس عامة وذوي الشهداء ان الكلمات تصغر امام تضحيات هؤلاء الشباب.. هم صغار بالعمر ولكنهم كبار في قدوتهم ونضالهم وتمسكهم بارضهم وبمقاومتهم.وقال البرغوثي في رساله موجهة للمحتل: انه "غبي ان ظن انه بقتل وتصفية الشهداء سيوقف نضال شعبنا الفلسطيني ... بل سيزيدنا قوة ونضالا واصرارا في النضال لإنهاء الاحتلال ونظام الابارتهايد ضد شعبنا الفلسطيني".وأكد البرغوثي ان ما جرى اليوم بنابلس وبالأمس بغزة هو دليل على أن شعبنا شعب واحد ووطننا وطن واحد وان هدف الاحتلال هو ضرب المقاومة والكفاح في كل فلسطين.